נעצרה בגלל אי מתן זכות קדימה והתברר שאין לה רישיון. צפו

נהגת תושבת נוף הגליל לא נתנה זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה. שוטר שעצר אותה לצורך רישום דו"ח, גילה כי היא נוהגת תחת פסילת בית משפט כבר 4 שנים

שוב מקרה של נהג שנתפס במקרה מתגלה כפסול נהיגה. שוטרי תנועה שפעלו בעיר נוף הגליל, זיהו נהגת ברכב פרטי שהמשיכה בנסיעה בעת שאדם מבוגר היה יחד עם פעוט בתוך מעבר חציה.

נהגת פסולת נהיגה (דוברות המשטרה)

השוטרים יצאו מיד בנסיעה אחר הנהגת ועם עצירתה ביקשו לזהות אותה לצורך רישום דו"ח אכיפה בהתאם לעבירת אי מתן זכות קדימה להולכי רגל.

בבדיקת הרישיון במסוף, התברר כי היא נוהגת ללא רישיון נהיגה תקף במשך 4 שנים וכי בית המשפט גזר עליה פסילת רישיון נהיגה למשך 11 חודשים בחודש ספטמבר 25 לאחר שכבר ניתפסה בעברה נוהגת ללא רישיון נהיגה תקף.

החשודה, תושבת נוף הגליל בת 28, עוכבה לחקירה בתחנת המשטרה בעיר, הרכב בו בוצעה העבירה הושבת על ידי קצין משטרה למשך 30 ימים והיא צפויה לעמוד לדין בהליך שיפוטי מהיר.

במשטרה אומרים על המקרה (השני השבוע): שוטרי משטרת ישראל פועלים לשינוי תרבות הנהיגה ולהגברת הביטחון וההרתעה בכבישים, תוך הפעלת כלל האמצעים העומדים לרשותנו במאבק לצמצום תאונות הדרכים.