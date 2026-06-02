הסטודנט המצטיין דימם למוות באזיקים, השוטר עזר לדוקר

בריטניה על סף פיצוץ לאחר שכל הפרטים החשוכים של פרשייה שהסעירה את המדינה נחשפו

הנרי נובאק, סטודנט בריטי מצטיין בן 18, נדקר על ידי צעיר ממוצא סיקי בסוף שנת 2025, נובאק מת בחזקת המשטרה וכעת הפרטים המזוויעים של המקרה נחשפים, כולל הקלטות המעצר, ומובילים לזעם ציבורים אדיר.

מצלמות גוף,משטרת בריטניה.

נובאק היה סטודנט בריטי מצטיין למקצועות פיננסיים, במהלך ערב גורלי אחד ב-3 לדצמבר נדקר נובאק ברחוב לאחר שעזב פאב מקומי בסאות'-המפטון סמוך לאוניברסיטה בה למד.

הסערה החלה לפני מספר שבועות, לאחר שהדלפה עיתונאית קבעה שנובאק דימם למוות בעודו אזוק ומוחזק על ידי שוטרים, כעת לאחר דרישה ציבורית סוערת, נחשף סרטון המעצר, שרק מוביל לזעם גובר.

בסרטונים הבלתי נתפסים, נחשפה השתלשלות האירועים ההזויה ואת סופו הטראגי של הנרי נובאק.

לאחר שעזב את הפאב המקומי, נתקל נובאק בצעיר בן 23 ממוצא סיקי בשם וויקראם דיגוואה, שמאוחר יותר התגלה שהיה בעל אובססיה ארוכת שנים לסכינים והשימוש בהן.

בזמן שחלפו אחד על פני השני, התלוצץ נובאק עם דיגוואה, שלאחר רגע שלף סכין באורך 20 סנטימטר ודקר אותו 4 פעמים בחלקי גופו, בנוסף לדקירה חמישית בחזה שבסופו של דבר תוביל למותו.

נובאק צעק לעזרה, מה שגרם לשכנים להזמין משטרה, שהגיע רק אחרי זמן רב, בזמן זה נובאק ניסה להימלט וזחל על הקרקע בעודו מדמם באופן כבד, דיגוואה רדף אחרי ואף צילם אותו זוחל ומדמם, עוד לפני שהגיעה המשטרה, קרא דיגוואה להוריו שהגיעו למקום ראשונים, אימו החביאה את הסכין בה דקר את נובאק לפני הגעת השוטרים.

עם הגעת המשטרה, טען דיגוואה בפני השוטרים כי נובאק תקף אותו על רקע גזעני, בגלל מוצאו הסיקי, השוטרים פנו מיד לנובאק , גררו אותו על האדמה ואזקו אותו, בעודו מדמם למוות ומתחנן על חיו.

נובאק הוקף על ידי שוטרים רבים, שאזקו אותו, ביצעו עליו חיפוש והודיעו לו כי "הוא תחת מעצר בחשד לתקיפה בנסיבות מחמירות", זאת בזמן שדיגוואה הורשה להסתובב בזירה באופן חופשי ולשוחח עם קרוביו שהגיעו למקום.

נובאק התחנן על חיו בפני השוטרים, צעק שוב ושוב כי הוא איננו יכול לנשום וכי הוא נדקר ומדמם, אך השוטרים המשיכו בשלהם, לנובאק לא הוענק שום טיפול רפואי והוא דימם למוות לבסוף בעודו אזוק על הריצפה.

המקרה מעורר סערה אדירה בבריטניה, בה גם כך המתחים סביב אכיפה בררנית וטענות חריפות להטיה גזעית במערכות המשטרה הפכה לנושא שיחה קבוע.