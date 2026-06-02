סגן ראש עיר ובכירים נוספים בנהריה נעצרו לחקירה

במסגרת חקירה המתנהלת ביאל"כ להב 433 בשת"פ עם רשות המיסים, נעצרו 14 חשודים, ביניהם סגן ראש העיר ומחוללי פשיעה בחשד לשחיתות, שוחד ועוד, נתפסו רכבי יוקרה, יאכטה ונדל"ן

בתום חקירה סמויה, שנוהלה במשך למעלה משנה ביחידה למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל״כ) להב 433, בשת״פ רשות המיסים- יחידת חקירות מע״מ חיפה ויחידת יהלום נעצרו הבוקר לחקירה 14 חשודים, ביניהם סגן ראש עירייה בצפון הארץ ועוכבו 4 נוספים, בחשד למעורבות בביצוע עבירות שחיתות ציבורית חמורות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, הטיית מכרזים, הלבנת הון ועבירות מס.

ממצאי החקירה מעלים חשד חמור לחדירה שיטתית ומתמשכת של גורמים עבריינים לתוך מערכי קבלת ההחלטות בעירייה, תוך יצירת קשרים פסולים עם בעלי תפקידים בכירים.

על פי החשד קשרים אלו הובילו להשתלטות גורמי הפשיעה על מוקדי כוח מרכזיים ובראשם ועדת המכרזים וועדת תכנון ובניה.

מדובר בחקירה מורכבת ורחבת היקף, במסגרתה עלה חשד כי עבריינים חברו יחדיו לקבלנים באזור הצפון ולעובדי עירייה בכירים ופעלו יחדיו, כמנגנון משומן היטב, לקידום ענייניהם, בין היתר, ע״י הטיית מכרזים באמצעות שוחד וטובות הנאה.

במסגרת הקשר בין המעורבים, פעלו העבריינים החשודים על מנת להוריד קבלנים אחרים ממכרזי העירייה ואילו עובדי העירייה הבכירים פעלו להבטיח את זכייתם במכרז ו/או הגדלת זכויות הבניה ואף העבירו מידע פנים לידיעת הגורמים העבריינים, עוד בטרם פרסומן לציבור.

בדרך זו, השתלטו גורמי הפשיעה על פעילות העירייה ועשו בה כרצונם, תוך גריפת מיליוני ש״ח לכיסיהם, כאשר במקביל, בכירי העירייה ניצלו את תפקידם הציבורי לצורך קבלת שוחד וטובות הנאה, תוך פגיעה בטוהר המידות ובאמון הציבור.

החשודים יובאו בהמשך לדיון בהארכת מעצרם בבימ״ש השלום בפ״ת.

משטרת ישראל מדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד עברייני השחיתות הציבורית וקשרי הון-שלטון-פשע, במטרה לשמור על שלטון החוק ועל אמון הציבור.

החקירה מלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה וצפויים בה מעצרים נוספים.

מעיריית נהריה נמסר: בהמשך לפרסומים בתקשורת, החקירה המתנהלת עוסקת בהקשר לעיריית נהריה.

ראש העירייה, רונן מרלי, הנחה את כל הגורמים וכלל עובדי העירייה לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה ואכיפת החוק.

כיוון שאיננו יודעים פרטים נוספים על החקירה המתנהלת, בשלב זה לא נוכל להתייחס לנושא מעבר לכך.