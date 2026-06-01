המלחמה חוזרת לישראל: איראן הוציאה הודעת פינוי לצפון הארץ

לראשונה מזה חודשים, צבא איראן הוציא איום מובהק בתקיפה ישירה על ישראל, לאחר שבועות ארוכים של דממה מתוחה בזמן הפסקת האש

לראשונה מזה חודשים, הפיקוד המרכזי של צבא איראן פרסם אזהרת פינוי לאזרחי ישראל, בעקבות התרחבות המבצע בלבנון, ושעות לאחר שאיראן הודיעה כי היא מקפיאה את השיחות עם ארצות הברית.

הפיקוד הראשי של צבא איראן פרסם הודעה מאיימת אל עבר ישראל, ושיגר אזהרה ישירה ראשונה כלפי ישראל לאחר חודשים של שתיקה, המטה הכללי של הצבא האיראני ודוברות זרוע הטילים והחלל פרסמה הודעה משותפת, בה הזהירו כי המשך ההתקפות של ישראל על לבנון, לא יעבור ללא תגובה.

בהודעה מסרו כי במידה וישראל תוציא לפועל מתקפות על עיר הבירה הלבנונית ביירות, על תושבי אזור צפון ישראל להיות מוכנים להימלט מבתיהם ולהתפנות דרומה, במידה והם רוצים להינצל ולא להיפגע מהתגובה שתגיע למהלך שכזה.

בנוסף להודעת הפיקוד הצבאי, גם יועצו של המנהיג העליון מוחסן רזאי, שהיה וותיק בלשכת אביו והופקד עליו ניהול המלחמה ברמה המדינית במידה וחמינאי יחוסל, פרסם הודעה מקבילה ברשתות החברתיות, בה הודיע: "ההסלמה בלבנון היא בלתי נסבלת, פקיעת סבלנותם של הכוחות החמושים באיראן תגיע".



