הצהרה מפתיעה: יעקב ברדוגו יהיה שר המשפטים?

איש התקשורת והפרשן יעקב ברדוגו הפתיע הערב (שני) את המאזינים, כאשר התייחס בפתח תוכנית הרדיו שלו בגלי ישראל לאפשרות שישתלב בעתיד במערכת הפוליטית, וסימן יעד ברור במשרד המשפטים.

"בעברי מילאתי תפקידים ציבוריים, ואני מכיר היטב את המערכת", פתח ברדוגו את דבריו והבהיר כי אינו חושש מהאתגרים המלווים את העשייה הציבורית: "שלא ינסו להפחיד אותי מהעשייה".

בהמשך דבריו הצהיר באופן מפורש על נכונותו להיכנס לתפקיד הבכיר בממשלה: "אני בשל לתפקיד שר המשפטים ויכול לקחת אותו על עצמי. אם אחרים לא ירצו בתפקיד הזה – אני מוכן לעשות זאת".

ברדוגו חתם את הפתיח בהתייחסות להשלכות המורכבות של מהלך כזה על חייו, אך הדגיש כי הוא נחוש בדעתו: "מדובר בתפקיד שיש לו מחיר אישי, משפחתי וחברי כבד מאוד, אבל אני מוכן לעשות את זה".