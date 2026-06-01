הזיה מוחלטת: שופט בג"ץ חושף הודעה שקיבל מהשר אליהו

לא יאמן: השר עמיחי אליהו, פנה בהודעת ווצאפ פרטית לשופט בג"ץ יחיאל כשר, בבקשה שלא יעכב את מינוי המועמדת שלו למנכ"לית רשות העתיקות

שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר כתב היום (שני) כי קיבל הודעת ווטסאפ משר המורשת עמיחי אליהו. בהודעה, מנסה הכותב לשכנע את השופט שלא לקבל החלטה בעתירה בנוגע למינויה של המועמדת לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות – אסתר שרייבר. בהחלטתו כתב כשר כי "למותר לציין כי פנייה באופן המתואר לעיל אינה הדרך הנאותה להגשת עמדה לבית המשפט ומשכך בכוונתי להתעלם ממנה".

למרות זאת החליט השופט כשר שלא להיענות לבקשת העותרים – 66 ארכיאולוגים, בהם רוב הארכיאולוגים הבכירים בארץ – להוציא צו ארעי שימנע את המשך הליך המינוי שלה. השופט הורה למדינה להגיב לעתירה בתוך 45 ימים.

בהודעת הווטסאפ שקיבל השופט נכתב: "שלום כבודו, אני נמצא בניו יורק וראיתי שכבודו קיבל עתירה למתן צו ארעי או צו ביניים לגבי מינוי מנכ"לית רשות העתיקות. ברי לי שכבודו לא נשען על פרסומים בחוץ לגבי כשירותה של המועמדת. לא היינו מביאים לתפקיד מישהי שאינה עומדת בסטנדרטים. הלא לשם כך יש את ועדת דותן שאמונה לבחון את המינוי שלנו".

בהמשך ההודעה נכתב כי "דומה שמאן דהוא בחר לשפוך את דמה, מבלי להכיר את הפרטים. לדידי אשמח מאוד שהפרטים יבדקו ויתבררו על מנת לתקן את העוול שנעשה לה. מאידך עצירת ההליך המינוי כרגע משמעותו פגיעה ביכולת שלנו לתקן ולו במעט את התאגידים הממשלתיים כפי שהחוק מטיל עלינו. על כן מכיוון שהמערכת בעצמה העמידה ועדה המבקרת את ההליך שלנו. אבקש מכבודו לסייע לזכותינו ולחובתנו לממש את המדיניות לשמה נבחרנו. בהערכה גדולה עמיחי אליהו שר המורשת".

מדובר במעשה מטורלל לחלוטין, בו שר חושב כי זה מעשה ראוי לפנות לשופט בג"ץ בבקשה שיתערב בהליך משפטי.



