היועמ"שית מנחיתה מכה נוספת על החרדים

לאחר שאמש היועמ"שית שיגרה מסמך של משרד המשפטים, בו היא פרטה את הכללים לשלילת אישור סעיף 46 ממוסדות תורניים שבהם לומדים משתמטים - כעת היא מנחיתה מכה נוספת על החרדים

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד״ר גיל לימון, מסר היום (שני) את התייחסותו בעניין שלילת הנחה בארנונה למשתמטים משירות בצה״ל.

במכתבו טען לימון כי בניגוד לטענת מנכ״ל משרד הפנים, שלילת הנחה בארנונה סומנה על ידי בית המשפט העליון ועל ידי גורמי המקצוע כצעד אפקטיבי למאבק בתופעת ההשתמטות ההמונית.

עוד הוא הוסיף כי הנחה בארנונה אינה זכות קנויה, ולעומת זאת השירות בצה״ל הוא חובה שבדין, צורך בטחוני חיוני, וההשתמטות פוגעת באופן קשה בשוויון.

נזכיר כי היועמ"שית שלחה אמש הנחיות שמפרטות את המנגנון הממשלתי לשלילת הטבות מס ממוסדות תורניים שבהם לומדים משתמטים.

לפי הסיכום, שגובש בתום דיון שנערך בראשות היועמ"שית ובהשתתפות מנהל רשות המיסים וראש רשות התאגידים, נקבע כי בהתאם לפסיקת בג"ץ לא ניתן עוד להעניק זיכוי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה לתרומות המועברות למוסדות אלו, שכן הדבר מהווה מימון עקיף של פעילותם. המהלך מבוצע לקראת הגשת תגובת המדינה לעתירה בנושא, שצפויה להתברר בבית המשפט העליון ב-13 ביולי 2026.

על פי לוח הזמנים שנקבע, רשות המיסים צפויה לפרסם הודעה רשמית לכלל הציבור עד ליום ראשון הבא, ה-7 ביוני 2026. ההודעה, שתתואם עם משרדי האוצר והמשפטים, תפרט את שינוי המדיניות ותגדיר את מועד התחולה שבו תישלל ההטבה מעמותות שמחזיקות כיום באישור פעיל, וזאת כדי לאפשר לתורמים ולמוסדות תקופת התארגנות. תרומות שיבוצעו עד למועד שיקבע בהודעה עדיין יזכו את התורמים בזיכוי ממס.