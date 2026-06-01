לא יאמן: כך דיברה מגישת חדשות 12 דנה ויס על היועמ"שית

מגישת חדשות 12 דנה ויס, הנחתה היום (שני) את כנס לשכת עורכי הדין באילת. ויס יצאה מגדרה בנאומה, בה היא שיבחה את היועמ"שית גלי בהרב מיארה.

בדבריה אמרה ויס: "בתוך כל זה נמצאת אישה, שספק אם יכלה בכלל להעריך מה מצפה לה אז שהציע לה גדעון סער לקחת את התפקיד, כשעוד גמר עליה את ההלל. רבים שאלו אז מי זו, מי האישה שניפצה את תקרת הזכוכית והיתה לאישה הראשונה בתפקיד. שאלו ולא יכלו לשער כמה עוד יכירו לה תודה.

היא וצוותה שמוצאים את עצמם מושא של מתקפות אישיות פרואות שמסוכן לנרמל אותם, תחת איומים והבטחה. תמיד אפשר להאשים את היועצת". עוד הוסיפה ויס: "יש לנו יועצת משפטית לממשלה שעשויה מפלדה".