מאיה ורטהיימר חושפת בדמעות: "אחי הגדול נפצע בלבנון"

השחקנית והדוגמנית מאיה ורטהיימר שיתפה הבוקר את עוקביה ברגעי החרבה והפחד שעברו על משפחתה, לאחר שאחיה הגדול, אסף (אספי), המשרת במילואים מתחילת המלחמה, היה מעורב בתקרית קשה בלבנון. התקרית המדוברת היא אותה פגיעת רחפן נפץ קטלנית שבה נפל סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל, לוחם סיירת גבעתי.

ורטהיימר הסבירה כי אחיה וחבריו היו בלב המאורע. "הוא כנראה נפצע בתקרית הזו בדרך החוצה," סיפרה, "הוא דיבר עם אמא שלי רק כשהוא כבר יצא מבית החולים". למרות רגעי החרדה הקשים, היא הרגיעה את עוקביה ומסרה כי אסף כבר שחרר לביתו ומצבו טוב: "ברוך השם הוא כבר בבית. הוא, כרגיל, לקח את זה פחות דרמטי ממני ומאמא, לנו פשוט נפל הלב. הכל בסדר גמור".

מאיה ורטהיימר משתפת שאחיה נפצע בלבנון צילום: חשבון האינסטגרם של מאיה ורטהיימר

האירוע הטלטל את השחקנית, ששיתפה בתובנות הכואבות שקיבלה בעקבותיו: "זו הייתה סטירה של פרופורציה, הכל פתאום נראה הבל הבלים. אתמול הבנתי כמה בשבריר של שנייה העולם פשוט יקרוס עליך, וכמה אנחנו לוקחים את הדברים הכי פשוטים כמובן מאליו. העובדה שיש לנו כל יום 'הותר לפרסום', כל המשפחות והאמהות שהילדים שלהם נמצאים בצבא".

ורטהיימר התייחסה גם להחלטה שלה שלא לשתף בדרך כלל את שירות המילואים של אחיה ברשתות החברתיות: "אני מנסה לא לשים זרקור על זה, לא לדבר על זה כדי שלא להגדיל את הפחד. מספיק אנשים במדינה שלנו חיים תחת פחד כל הזמן, ואני רוצה לתת להם משהו אחר. אני מקווה שלא נקח שום דבר כמובן מאליו, ושנכיר בטוב".