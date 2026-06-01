בן כספית מפתיע: "הוא איש מוכשר, ראוי, חכם מאוד"

העיתונאי בן כספית התייחס למינוי של ראש הממשלה נתניהו ושיבח אותו: "מדובר באיש ראוי, חכם מאוד"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע אמש (ראשון) על החלטתו למנות את שמואל בן עזרא לראשות המל"ל.

מגיש 103fm בן כספית התייחס למינוי ואמר: "אמרו לי אנשים שאני סומך עליהם, שעבדו מולו שהוא איש מוכשר בצורה בלתי רגילה. מדובר באיש ראוי, חכם מאוד".

בהודעת לשכת רה"מ נכתב כי שמואל בן עזרא מביא איתו "למעלה משלושים שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה". עוד בהודעה, נכתב כי בן עזרא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל היירוט "חץ 3", וכי בתפקידו האחרון בשב"כ כיהן במשך ארבע שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר, המקביל לדרגת אלוף בצה"ל.

לבן עזרא תואר ראשון בפיזיקה יישומית בהצטיינות יתרה, תואר שני בפיזיקה יישומית, תואר שני במנהל עסקים בהצטיינות יתרה, תואר שני במדעי המדינה בתחום הביטחון הלאומי בהצטיינות יתרה - והוא בוגר המכללה לביטחון לאומי בהצטיינות.

"שמואל בן עזרא ניחן בחשיבה פורצת דרך והכרות עמוקה עם עולם הביטחון והטכנולוגיה", נמסר מלשכת רה"מ. "לבן עזרא שנות ניסיון רבות בעבודה עם גורמי ממשל בארה"ב וברחבי העולם. הוא יסייע לרה"מ לבצר את חוסנה הביטחוני, המדיני והכלכלי של מדינת ישראל ולקדמה כמעצמה טכנולוגית עולמית".



