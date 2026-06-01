בניגוד לפצ"רית לשעבר: כ"ץ באישור חריג לאלוף איתי אופיר

הפרקליט הצבאי הראשי, האלוף איתי אופיר, השתתף היום (שני) בכנס לשכת עורכי הדין ונשא דברים.

לא יכלנו שלא לשים לב לכך שהפצ"ר החדש הורשה להשתתף בכנס, בעוד ששר הביטחון ישראל כ"ץ, לא אישר לקודמתו בתפקיד, הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי להשתתף בו.

פנינו לכ"ץ לקבלת תגובה בעניין, ומטעם השר נמסר: הסיבה לכך היא "כי בשונה מהקודמת הוא מגן על חיילי צה"ל".

בדבריו אמר הפצ"ר אופיר, כי הנסיבות שבהן נכנס לתפקיד, על רקע פרשת שדה תימן והסערה סביב הפרקליטה לשעבר יפעת תומר-ירושלמי, מחייבות אותו לפעול בשני מישורים.

"הראשון, הוא השבת האמון – הן אמון המפקדים במערכת המשפטית הצבאית והעומדים בראשה; והן אמון המשרתים בצה"ל, והציבור הישראלי כולו, בכך שהמערכת המשפטית בצה"ל פועלת בהגינות, בענייניות, באחריות ובשיקול דעת", אמר.

"השני, המקביל, הוא ההכרח לוודא שהפרקליטות הצבאית, כחלק מצה"ל כולו, ממשיכה לנוע קדימה - לומדת, משתפרת, מתפתחת ובמקומות הנדרשים לכך מתקנת".



קודם לכן הנשיא יצחק עמית נשא אף הוא דברים ותקף את שר המשפטים יריב לוין: "אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי: "אויבי האומה", "הם לא של ישראל", "שודדים ובריונים", ועוד. אנו עדים להתייחסויות לְשופטים בשפה מזלזלת שאין להלום בשום מקום, בוודאי לא מפי גורמים שלטוניים. הנירמול הוא חומר מאלחש: מה שנראה אתמול כחריגה בלתי-מתקבלת על הדעת, הופך היום למקרה גבולי, ומחר – למציאות שגורה".