מתקפה על נתניהו וכ"ץ: "מחבלי חיזבאללה מודים לכם"

ההודעה של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ על תקיפות צפויות של צה"ל בביירות, מעוררת זעם בקרב אנשי תקשורת ועיתונאים

החלטתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ להודיע מראש ובאופן פומבי על כוונת צה"ל לתקוף ביעדי חיזבאללה בדאחייה שבביירות, מעוררת בשעות האחרונות גל ביקורת חריף מצד עיתונאים וכתבים צבאיים. המבקרים טוענים כי מדובר בפגיעה קשה באפקטיביות המבצעית ובוויתור מראש על גורם ההפתעה מול ארגון הטרור.

الכתב הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש, מתח ביקורת סרקסטיות ונוקבת על המהלך וכתב בחשבון ה-X שלו: "בכירי חיזבאללה ומחבלי המפקדות המרכזיות בביירות מודים לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון כ"ץ על ההודעה המוקדמת. כעת הם יוכלו להימלט ולהשאיר לצה"ל לתקוף מבנים ריקים, במקום לתקוף מפקדות מאוישות".

"ההפך מתקיפה שאמורה להיות בהפתעה"

אל הביקורת הצטרף גם הכתב המדיני של גלי צה"ל, יניר קוזין, שתהה על שינוי הדפוס המבצעי המקובל במצבים כאלה. "ככל שזכור לי נהוג שקודם תוקפים ואחרי מגיעה ההודעה, לא?", כתב קוזין.

קוזין הוסיף והסביר את הבעייתיות הברורה לשיטתו בהתנהלות הדרג המדיני: "נדמה לי שמה שהודעה כזאת עושה היא למעשה ובכן, נותנת הודעה מראש למחבלים לתפוס מחסה ולהתארגן, שזה ההפך מתקיפה שאמורה להיות בהפתעה, לא?".