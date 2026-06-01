סוכן הדוגמניות שי אביטל בתביעת ענק

סוכן הדוגמניות שי אביטל שהואשם בעבירות של אספקת שם ותקיפה כלפי אחת המתלוננות נגדו, הגיש תביעת לשון הרע על סך חמישה מיליון שקלים

סוכן הדוגמניות שי אביטל הגיש אמש (ראשון) לבית המשפט המחוזי תביעת לשון הרע על סך 5 מיליון שקלים נגד קשת 12, נגד חיים אתגר ונגד לין פאר, שהופיעה בעבר בכתבות שעסקו בפרשה נגדו. לפי כתב התביעה, אביטל טוען כי הנתבעים לקחו חלק ב"מסע הכפשה מתואם" שפגע בשמו ובחייו האישיים והמקצועיים.

במרכז התביעה נטען כי הכתבות והתחקירים שפורסמו בעניינו של אביטל הוצגו באופן מגמתי, תוך הסתמכות על מקורות בעלי אינטרסים, וללא מתן זכות תגובה אפקטיבית. עוד נטען כי הפרסומים הופצו בפלטפורמות נוספות באופן שנועד להעצים את הפגיעה הציבורית בו.

עורך דינו של אביטל, יניב אהרוני, מסר: "מי שיעיין בכתב התביעה יראה שאין כאן פרסום בודד ואין כאן 'מעידה' חד-פעמית. עסקנו בתבנית עבודה – תחקיר שנבנה על מקורות בעלי אינטרס מובהק, עריכה שנועדה להציג את המרשיע ככזה תוך שלילת זכות התגובה האפקטיבית, והפצה מתואמת בפלטפורמות נוספות". לדבריו, "מרשי, כידוע, זוכה מכל עבירות המין שיוחסו לו – גם בכתב האישום ובעיקר בתקשורת. מכאן החשיבות של התביעה הזו".

אביטל עצמו מסר: "אני לא תוקף עיתונאים שעושים את עבודתם בהגינות. אני תובע גופים ואנשים שבחרו, מתוך אינטרס ומתוך זדון, להפוך את חיי לחומר גלם לרייטינג. היום אני אומר את זה ברור: די. זו הסנונית הראשונה".

כזכור, לפני כשנה הסתיימה הפרשה הפלילית נגד אביטל בהסדר טיעון מקל מול הפרקליטות. חרף עשרות תלונות שהוגשו נגדו לאורך השנים, הוא הורשע לבסוף בעבירות של אספקת סם ותקיפה שאינה מינית בלבד, ונידון לחצי שנת מאסר שכבר ריצה בפועל, לצד פיצוי כספי למתלוננות.

אביטל כתב בחשבון האינסטגרם שלו: "סוף מעשה במחשבה תחילה, בסוף יש רק אמת אחת".