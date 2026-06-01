יונית לוי בעננים: זו הבשורה שחיכתה לה הבוקר

מגישת חדשות 12 יונית לוי, קיבלה הבוקר בשורה משמחת שחיזקה את מה שכולנו כבר יודעים

קרב הרייטינג של ערב האתמול מציג תמונת מצב מורכבת עבור ערוץ 14. בגזרת רצועת הפריים טיים, נראה כי הערוץ חווה היחלשות יחסית: תוכנית הדגל "הפטריוטים" הגיעה למקום השלישי בלבד עם 7.3%, ולא הצליחה להתרומם מעל לתוכניות הריאליטי של הערוצים המתחרים. זאת לאחר תקופה ארוכה שבה ערוץ 14 התברג במקום השני באופן קבוע ברצועה זו.

את ההובלה בפריים טיים תפסה תוכנית "חתונה ממבט ראשון" בקשת 12 שהניבה 15%, כשאחריה "האח הגדול" ברשת 13 עם נתון של 12.7%. במקום האחרון ברצועה התברגה התוכנית "לא לריב" בכאן 11 עם 3.2%.

לעומת רצועת הפריים טיים, בגזרת מהדורות החדשות המרכזיות נרשמה מגמה שונה לגמרי. יונית לוי ומהדורת חדשות 12 מובילות בבטחה את הטבלה עם 12.9%, אך מיד אחריהן התברגה מגי טביבי עם מהדורת חדשות 14, ששמרה על המקום השני עם נתון של 7.1% ועקפה את חדשות 13 שהסתפקה ב-5.1%.

במורד טבלת החדשות נמצאות המהדורה המרכזית של כאן 11 שרשמה נתון של 3.8%, ומהדורת החדשות של ערוץ i24NEWS החדש שהגיעה ל-2%.