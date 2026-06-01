אופס: עידית סילמן טענה שמדובר בפייק ניוז; ואז התגלתה האמת

השרה להגנת הסביבה מהליכוד, עידית סילמן, תקפה כתבה שהתפרסמה בעיתון "ידיעות אחרונות" ועסקה בנתוני אתרי הפסולת הפיראטית בישראל. סילמן שיתפה צילום מסך של הכתבה, סימנה עליה קרוס גדול עם הכיתוב "FAKE NEWS" והאשימה את ארגון הסביבה "מגמה ירוקה" בניהול קמפיין נגדה.

"הבוקר בידיעות – עוד כתבת פייק נגדי של הארגון 'מגמה ירוקה'", כתבה סילמן בחשבונותיה ברשתות החברתיות. בהמשך הפוסט תקפה בחריפות את הארגון: "מדובר בארגון רדיקלי במסווה של 'דאגה לסביבה', שארגן כנס לדיון ב'השלכות הסביבתיות בלחימה ברצועת עזה', בשיתוף עמותות שמאל הקיצוני ומפלגת חד"ש – מפלגתו של תומך הטרור איימן עודה".

סילמן אף קשרה בין הפרסום לבין עצירת תקציבים לארגון וכתבה: "הסיבה שהם נלחמים בי ובמשרד היא שנעצרו להם התקציבים לחלוטין. שקל לא צריך להגיע למי שדואג לשלומם של העזתים שטבחו בנו ב-7.10. אני לא ממצמצת מולם. סיימתי להתרגש מהשמאל!".

"מדביקה חותמת על נתונים מהמשרד שלה"

אלא שזמן קצר לאחר מכן, חשף העיתונאי אבישי גרינצייג, כי השרה ביצעה שגיאה מביכה בבואה לתקוף את הפרסום, שכן הנתונים המופיעים בכתבה הגיעו ישירות מהמשרד שבראשו היא עומדת.

"השרה עידית סילמן שוברת שיאים", כתב גרינצייג בתגובה לפוסט של השרה. "היא מדביקה חותמת fake news ענקית, ותוקפת את כתבת הפייק של הארגון הרדיקלי. אלא מה? מדובר בנתונים על פי בקשת חופש מידע מהמשרד להגנת הסביבה של השרה עידית סילמן".

גרינצייג סיכם בציניות את התנהלותה של השרה וכתב: "בימינו כל מה שצריך כדי להיות כושל בלי הפרעה זה לכתוב את המילים פייק ניוז ושמאל רדיקלי".