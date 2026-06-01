דיווח: ארה"ב מאותתת לישראל - הדרך לביירות נפתחת

מזכיר המדינה מרקו רוביו שוחח עם נשיא לבנון ועם ראש הממשלה נתניהו בניסיון להביא להפסקת התקפות חיזבאללה. בוושינגטון מעריכים כי הארגון פועל בהכוונת איראן, ומבהירים כי ישראל אינה מחויבת להמשיך לספוג ירי לעבר אזרחיה

ארצות הברית מגבירה את מאמצי התיווך בניסיון לבלום את ההסלמה בגבול הצפון, אך במקביל מאותתת כי היא מבינה את הצורך הישראלי להגיב לפעילות חיזבאללה. כך עולה מדברי גורם אמריקני שצוטט היום (שני).

לפי הדיווח, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו קיים שיחות עם נשיא לבנון ג'וזף עאון ועם ראש הממשלה בנימין נתניהו, במטרה לקדם הבנות שיביאו להפסקת חילופי האש בגזרה הצפונית.

על פי המתווה שנבחן, חיזבאללה יפסיק את התקיפות לעבר ישראל, ובתמורה תימנע ישראל מהרחבת התקיפות באזור ביירות ובמוקדים נוספים בלבנון.

אלא שלפי הגורם, המאמצים נתקלו בקשיים כבר בשלב הראשון. נשיא לבנון פנה ליו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, אך לא קיבל התחייבות ברורה מצד המחנה התומך בחיזבאללה.

ברי, כך נטען, דרש כי ישראל תפסיק ראשונה את האש, למרות שבישראל מדגישים כי חיזבאללה הוא שפתח בסבב הלחימה הנוכחי.

בממשל האמריקני סבורים כי מאחורי התנהלות חיזבאללה עומדת איראן, המעוניינת לשמר את המתיחות באזור ולהציג את עצמה כמי שמצליחה לשמור על השפעתה בלבנון.

הגורם האמריקני הדגיש כי וושינגטון אינה מצפה מישראל להבליג על ירי מתמשך לעבר אזרחיה, וכי בארצות הברית מבינים את הצורך הישראלי לפעול נגד האיומים המתפתחים מצפון.

הדברים מגיעים לאחר מגעים שקיים שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, עם בכירים בבית הלבן.

לפי הדיווח, בישראל הבהירו לאמריקנים כי המשך המצב הנוכחי אינו אפשרי וכי נדרש שינוי במדיניות מול לבנון וחיזבאללה.

במקביל, סבב שיחות נוסף בין הצדדים אמור להתקיים בימים הקרובים, אך גורמים המעורים בנושא מעריכים כי קיומו מוטל בספק לנוכח ההיערכות הישראלית להרחבת הפעילות הצבאית בלבנון.