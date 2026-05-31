דיווחים באיראן: הנשיא מבקש להתפטר בעקבות משבר פנימי חריף

במה שיכולה להתגלות כדרמה משמעותית בתוך משטר האייתולות, גופי חדשות אופוזיציוניים עם קשרים בתוך המשטר, מדווחים כי הנשיא האיראני מבקש להתפטר בעקבות משבר הנהגתי פנימי

על פי הדיווח של גופי החדשות האיראניים, הנשיא הרפורמיסט של איראן, מסעוד פזשכיאן, הניח בקשה רשמית לאפשר את התפטרותו מול לשכת המנהיג העליון, בעקבות מה שתיאר הנשיא כמשבר אמון חריף, התפרקות שרשרת ההנהגה, והשתלטות של משמרות המהפכה.

על פי הדיווח של גוף החדשות "Iran international" הנשיא פזשכיאן הניח בפני לשכת המנהיג העליון מכתב בו הוא מפציר לאפשר את התפטרותו, בעקבות מה שמתואר "השתלטות מלאה של משמרות המהפכה וזרועותיה על כלל מנגנוני המדינה בחסות המלחמה".

בנוסף, גורס פזשכיאן במכתבו כי הממשל הנבחר של המדינה, הוא, יו"ר הפרלמנט, שר החוץ וגורמים נבחרים נוספים, מודרים לחלוטין מכלל תהליכי קבלת ההחלטות מרגע פתיחת המלחמה, באופן שפוגע במדינה ואזרחיה, כאשר על פי דיווחים נוספים הודה פזשכיאן כי משמרות המהפכה מציבים תנאים 'בלתי הגיוניים' במשא ומתן מול ארה"ב, באופן שלא מאפשר להגיע לשום פתרון חוץ מחזרתה של ארצות הברית למלחמה.

"Iran international" נחשב לגוף בעל קשרים לא מבוטלים במסדרונות המשטר, אך עד כה מדובר בדיווחים לא מאושרים, על כן לא ברור כי גם במידה והבקשה של פזשכיאן אמיתית, האם תיחשף כלל לציבור והאם בסביבת המנהיג העליון כלל יאשרו אותה.

