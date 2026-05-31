זעזוע בבית"ר ירושלים: יצחקי סיים את תפקידו - זה מי שיחליפו

בית"ר ירושלים סיפקה הערב (ראשון) את הפצצה הראשונה והמהדהדת ביותר לקראת העונה הבאה: המועדון הודיע רשמית על מינויו של המנהל המקצועי, אלמוג כהן, לתפקיד המאמן הראשי החדש של הקבוצה, וזאת במקומו של ברק יצחקי שמסיים את דרכו במועדון.

בצוות המקצועי החדש שנבנה בבירה, משה אוחיון ימשיך לכהן כעוזר המאמן, ואליו יצטרף שחקן העבר ואחד מסמלי המועדון הגדולים ביותר, אבירם ברוכיאן, שרושם קאמבק מרגש וחוזר לבית"ר ירושלים בכובע מקצועי על הקווים.

אברמוב: "חבל שהדברים לא הסתדרו, המטרה היא אירופה"

הבעלים, ברק אברמוב, התייחס לטלטלה המקצועית וסימן מטרות ברורות קדימה: "יש לי הערכה רבה לברק יצחקי ולדרך שעשינו יחד, חבל שהדברים לא הסתדרו בסופו של דבר ואני מאחל ליצחקי בהצלחה גדולה בהמשך. כעת, הפנים שלנו אל העונה הבאה, ואל ההכנות שלה".

אברמוב הביע אמון מלא במאמן הטרי והוסיף: "אלמוג, שהפך את המועדון מבחינה מקצועית למה שהוא היום ואחראי במידה ניכרת על ההתקדמות בשנים האחרונות, ימשיך לעשות זאת על הקווים ולרגש את כולנו, ביחד עם עוזריו, כשהמטרה הראשונית היא כמובן אירופה. צפויה לנו עונה מרגשת, סוחפת וביחד איתכם ניקח את בית"ר עוד כמה צעדים קדימה".

אלמוג כהן: "מודע לאחריות הגדולה, נחזק את הקבוצה"

המאמן הנכנס, אלמוג כהן, שיצטרך כעת לעשות את המעבר מכיסא המנהל אל הדשא, ביקש תחילה להיפרד משותפו לדרך: "לפני הכל, אני רוצה להודות לברק יצחקי על שנתיים וחצי מלאות רגעי אושר ועל שיתוף פעולה מצוין לאורך השנים האחרונות".

בהתייחס לאתגר החדש, אמר כהן: "בתור מי שמוביל את המועדון בשנים האחרונות מבחינה מקצועית, יש לי אחריות גדולה בלהיות מאמן בית"ר ירושלים, אני מודע לה ומוכן להמשיך את מה שהתחלנו – ביחד. כבר הוכחנו איזה עוצמות יש למועדון, והוכחנו כמה כוח יש לנו ביחד. נמשיך להוביל את בית"ר למקומות שהיא חייבת להיות חלק מהם, נחזק את הקבוצה ונעשה אותה עוד יותר טובה".