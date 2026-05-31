הטלטלה נמשכת: עזיבה דרמטית נוספת בכאן 11

אחרי עזיבתם של שני העיתונאים הבולטים שעברו לחדשות 13, היום נרשמה עזיבה משמעותית נוספת בכאן 11

גל העזיבות בכלי התקשורת המרכזיים מסרב להירגע. המפיקה הראשית של חטיבת "כאן חדשות", עידית נוריאל-גבע, קיבלה החלטה לפרוש מתפקידה לאחר כעשור בתאגיד השידור הציבורי. נוריאל-גבע ליוותה את חטיבת החדשות מהרגע הראשון, ועמדה בראש מערך ההפקה שלה מאז ימי הקמתה.

בכאן 11 אישרו לסרוגים את הפרטים.

פרישתה של המפיקה הראשית מתווספת לשני זעזועים משמעותיים שספגה המערכת רק במהלך החודש האחרון, כאשר שניים מהכתבים המובילים של הערוץ הודיעו על עזיבה בהפרש של ימים בודדים.

כזכור, הכתב הפוליטי מיכאל שמש והכתב המדיני סולימן מסוואדה החליטו לעזוב את התאגיד לטובת מעבר למערכת החדשות של ערוץ 13. במסגרת התפקידים החדשים, שמש צפוי לתפקד ככתב והפרשן הפוליטי של רשת 13, ואילו מסוואדה יצא לחו"ל וישמש כשליח הערוץ בארצות הברית.

בתוך כך, טלטלה נרשמה היום גם בתוך המערכת של ערוץ 13, כאשר במקביל לגיוסים החדשים, הכתב והפרשן הדוקטור אבישי בן חיים הודיע על עזיבת הערוץ. בן חיים נפרד מהמערכת ומסיים את דרכו בחדשות 13 לאחר 16 שנים שבהן שימש כפרשן לענייני חרדים וכאחד הקולות הבולטים בערוץ.