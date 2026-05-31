בשורה משמחת: מענק של אלפי שקלים ישר לחשבון

מאות אלפי ישראלים יזקבלו מענק של אלפי שקלים ישר לתלוש המשכורת שלהם. מי זכאי ומתי הכסף ייכנס?

השכירים במשק הישראלי צפויים להרגיש הקלה מסוימת בכיס במהלך חודשי הקיץ הקרובים, עם כניסתו של מענק ההבראה השנתי. בשונה מהנעשה בשנתיים האחרונות, התשלום הנוכחי לא יכלול את הקיזוז שנכפה על הציבור לצורך מימון תקציבי הלחימה, והעובדים יזכו לקבל את מלוא הסכום המגיע להם בהתאם לנתוני העסקתם והוותק שצברו.

לוח הזמנים לקבלת התשלום

העברת הכספים מתפרסת בדרך כלל על פני עונת הקיץ, החל ממשכורת יוני ועד למשכורת ספטמבר. חלוקת המועדים נעשית לרוב לפי המגזרים: בשירות הציבורי נוהגים להעביר את הסכום כבר בשכר חודש יוני, בעוד שבשוק הפרטי מרבית המעסיקים בוחרים לשלם זאת עם משכורות יולי או אוגוסט. עם זאת, המועד הסופי יכול להשתנות בהתאם לסיכומים האישיים ותנאי העבודה בכל ארגון.

מומחים בתחום דיני העבודה מבהירים כי למרות הנוהג לשלם בקיץ, החוק מעניק למעסיקים את הגמישות לקבוע גם מועדים אחרים לאורך השנה, וחלקם אכן בוחרים להמתין עם התשלום עד לחודשי החורף או סוף השנה האזרחית.

תנאי הזכאות והחישוב

הקריטריון המרכזי לקבלת המענק הוא השלמת שנת עבודה מלאה אחת לפחות באותו מקום. מי שטרם סגר תקופה של 12 חודשי העסקה במועד חלוקת הכספים, לא יהיה זכאי לקבלם השנה. מעבר לכך, גובה התשלום מותאם באופן ישיר לאחוז המשרה, כך שעובדים במשרות חלקיות יקבלו סכום יחסי בלבד.

כמה כסף יתווסף לנטו?

הסכומים נקבעים לפי מכסת ימים שעולה ככל שהעובד ותיק יותר, כאשר ישנה הבחנה בין סוגי המעסיקים:

בשוק הפרטי: שווי יום הבראה נקבע על 418 שקלים. כדוגמה, מי שמחזיק בוותק של שלוש שנים זכאי לשישה ימי הבראה, שמשמעותם תוספת של כ-2,500 שקלים ברוטו.

בשירות הציבורי: התעריף גבוה יותר ועומד על כ-471.4 שקלים ליום, כאשר החישוב המדויק כפוף להסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לכל מגזר.

השינוי המרכזי העומד לזכות העובדים כעת הוא פקיעת תוקפו של החוק המפחית, שלא הוארך מעבר לשנים הקודמות. כתוצאה מכך, המעסיקים מחויבים להעביר את המענק במלואו, ללא ניכויים מיוחדים.