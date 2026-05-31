יענקי חושף את השינוי שעבר: "כבר לא מתבייש בזה"

שלוש שנים אחרי שנכנס לבית "האח הגדול", כוכב הריאליטי פותח הכל ומודה: "בעבר התביישתי, היום אני שלם עם זה"

כוכב הריאליטי יענקי גולדהבר, מהדמויות הבולטות והאהובות שידע בית "האח הגדול", חזר בסוף השבוע לנקודה שבה הכל התחיל. במהלך שיחה פתוחה שניהל עם עוקביו באינסטגרם, סיפק גולדהבר הצצה כנה לתהליך הפנימי שעבר מאז הפרסום הגדול, וחשף את המורכבות שמלווה את החיים שאחרי התוכנית.

כשנשאל על ידי הגולשים האם הוא עוקב אחר העונה הנוכחית, ציין יענקי כי מדובר בנקודת זמן מיוחדת עבורו. "נושא מעניין כי היום בדיוק לפני שלוש שנים נכנסתי ל'האח הגדול'", שיתף את העוקבים. הוא הוסיף כי הזמן שחלף מאז המעמד היה משמעותי מאוד עבורו: "עברו עליי שלוש השנים הכי נדירות בעולם, למדתי על עצמי המון. הבנתי מה חשוב בחיים ומה לא".

בתוך כך, גולדהבר לא נרתע מלגעת גם בצדדים הפחות פשוטים של דקות התהילה, וחשף כי התמודד עם תחושות מורכבות סביב הטייטל של כוכב ריאליטי. "אם מישהו היה אומר לי לפני שנה 'אתה יענקי מ'האח הגדול', הייתי קצת מתבייש", הודה בגילוי לב, ואף שיתף בתחושותיהם של חבריו לספסל המפורסמים: "כי תשעים אחוז ממי שיוצא משם קצת מתבייש בזה".

למרות זאת, יענקי הדגיש בפני מעריציו כי כיום הוא נמצא במקום אחר לחלוטין, שבו תחושת הבושה התחלפה בהשלמה ובהבנה שמדובר בחוויה ייחודית. "היום אני שלם עם הדבר המיוחד הזה שעשיתי", סיכם.