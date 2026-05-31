אראל סג"ל בהלם: "אני נחרד; איך אפשר להתנגד לזה?"

איש התקשורת והמגיש אראל סג"ל, התייחס לסערה בתל אביב ותהה כיצד אפשר להביע התנגדות: "אני נחרד"

סערת הקמת המקווה בשכונת רמת אביב בצפון תל אביב ממשיכה לעורר הדים וגוררת תגובות חריפות במערכת הציבורית. המגיש ואיש התקשורת אראל סג"ל התייחס הבוקר (ראשון) בתוכניתו ברדיו 103FM להתנגדות העזה מצד חברי מועצת עיריית תל אביב למהלך, ויצא נגדם במתקפה נוקבת.

"אבות אבותינו היו כאן, אנחנו רואים את המקוואות שהם השתמשו בהם", הזכיר סג"ל למאזינים את הקשר ההיסטורי והתרבותי העמוק של המבנה למסורת היהודית לאורך הדורות.

סג"ל הביע זעזוע עמוק מהעובדה שדווקא במדינת ישראל, ובשכונה ישראלית, נשמעים קולות המבקשים למנוע את הקמת המבנה הדתי עבור התושבים המקומיים: "יש משהו מחריד בזה שיש התנגדות לבנות מקווה", קבע בנחרצות.

את דבריו חתם המגיש בניסיון לפענח את המניעים שעומדים מאחורי המאבק של חברי מועצת העיר, ואמר: "אני מנסה להבין את ההיגיון של האנשים שמנתנגדים לזה".