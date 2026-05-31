דו"ח המבקר קבע: מפלגתו של בנט חייבת 15 מיליון ש"ח למדינה

דו"ח מימון המפלגות חושף כי 9 סיעות עבר שאינן מיוצגות עוד בכנסת נמנעות מלהשיב לאוצר המדינה חובות עתק מצטברים בהיקף של כ-44 מיליון שקלים. בראש מצעד החובות האבודים עומדת מפלגת ימינה של ראש הממשלה לשעבר, ואחריה ברשימה גם המפלגות של אהוד ברק, סתיו שפיר ויועז הנדל

דו"ח מימון המפלגות של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, מציג תמונת מצב חמורה ומקוממת בכל הנוגע להתנהלותן הפיננסית של מפלגות שחדלו מלהתקיים.

מהנתונים הרשמיים עולה כי תשע מפלגות עבר שאינן מיוצגות עוד בכנסת, נמנעות מלהחזיר לאוצר המדינה חובות עתק מצטברים בהיקף של כ-44 מיליוני שקלים שניתנו להן מתוך כספי הציבור. המבקר מתח ביקורת נוקבת על המצב הקיים וקרא לכנסת להתערב בחקיקה בהקדם כדי למנוע הישנות של מקרים כאלו בעתיד.

את "מצעד החובות האבודים" מובילה באופן מובהק מפלגת "צל"ש", הפלטפורמה הפוליטית ששימשה בעבר את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אשר הותירה אחריה חוב עתק של לא פחות מ-15.1 מיליון שקלים. על פי הנתונים שפורסמו בדוח, חוב העתק של המפלגה מורכב מיתרת קרן הלוואה שלא שולמה בסך של 8.9 מיליון שקלים, לצד עודפי מקדמות שניתנו לה לקראת הבחירות לכנסת ה-25 בגובה של 6.2 מיליון שקלים נוספים.

מיד אחרי מפלגתו של בנט נמצאת ברשימה מפלגת מרצ, שמחזיקה בחוב כולל של 15.8 מיליון שקלים, המורכב מ-10.2 מיליון שקלים של יתרת הלוואה ומכ-5.1 מיליון שקלים של מקדמות בחירות שטרם הוחזרו. אחריהן ברשימה מופיעה מפלגת "עצמאות", הפלטפורמה שהוקמה בזמנו על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק, אשר חובותיה לקופת המדינה מסתכמים כיום בסכום עגול של 4 מיליון שקלים.

הדוח מפרט כי גם מפלגת "התנועה הירוקה", ששימשה כפלטפורמה הפוליטית של חברת הכנסת לשעבר סתיו שפיר, טרם השיבה לאוצר המדינה כספים ומותירה אחריה חוב של 3.2 מיליון שקלים. סכום זהה של 3.2 מיליון שקלים רשום כחוב אבוד גם לחובתה של מפלגת "הבית היהודי". מפלגת "דרך ארץ", שהוקמה על ידי שר התקשורת לשעבר יועז הנדל, מופיעה אף היא ברשימה השחורה כמי שלא החזירה סכום של 2.7 מיליון שקלים, בעוד מפלגת בל"ד סוגרת את הרשימה עם חוב של 338 אלף שקלים.

מלבד המפלגות שצברו חובות בגין הלוואות ומקדמות, הדוח חושף שתי מפלגות נוספות שסיימו את כהונתן בכנסת עוד בשנת 2021 ומחזיקות ברשותן עודפי כספים אך נמנעות מלהשיבם. מדובר במפלגת "כולנו" שהותירה אצלה 1.4 מיליון שקלים, ובמפלגת "תל"ם" שמחזיקה ביתרות כספים של 2.3 מיליון שקלים, אשר היו אמורות לחזור לחשב הכללי של המדינה עם פרישתן.

המבקר מתניהו אנגלמן הבהיר כי מציאות זו, שבה מפלגות שנעלמו מהמפה הפוליטית מותירות חובות מיליונים או נמנעות מהשבת עודפים שנותרו בקופתן, אינה עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות והאחריות הציבורית שלהן. המבקר הדגיש כי הכספים הללו שייכים לציבור הרחב, וקרא לבית המחוקקים לפעול בהקדם כדי לגבש מנגנון סדור שיבטיח את השבת הכספים האבודים לאוצר המדינה