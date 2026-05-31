הטירוף סביבו לא נגמר: נועם בתן סוגר קמפיין במיליון שקלים

אחרי המקום השני באירוויזיון וההייפ המטורף סביבו, זה היה רק עניין של זמן עד שחברות האופנה יתחילו להילחם עליו: נועם בוהן נבחר לפרזנטור החדש של רנואר, בעסקה שמוערכת בכמיליון שקלים.

מאחורי הקלעים מספרים שכבר מהרגע שבו חזר מהאירוויזיון, היה ברור בתעשייה שמדובר בכוכב הבא של עולם הפרסום. כמה חברות גדולות כבר פנו אליו עם הצעות מסחריות גבוהות במיוחד, בניסיון לסגור אותו ראשון לקמפיינים גדולים - אבל ברנואר הצליחו לחטוף את העסקה.

מאירוויזיון ישר לעולם האופנה

בתן, שסיים במקום השני באירוויזיון והפך בתוך ימים לאחד השמות הכי מדוברים בישראל, מצטרף עכשיו לנבחרת הפרזנטורים של רנואר לצד יעל שלביה, אנה זק, ברק שמיר, טל מורד וידין גלמן.

החיבור עם רנואר מגיע בדיוק בשיא הטירוף סביבו ברשתות החברתיות, כשהשם שלו לא מפסיק לייצר עניין - גם בקרב הקהל הצעיר וגם אצל המפרסמים.

נועם בתן באירוויזיון צילום: האינסטגרם הרשמי של האירוויזיון

"היה ברור שתתחיל מלחמה עליו"

גורמים בתעשייה מספרים כי כבר בשבועות האחרונים כמה מותגים ניסו להיכנס למגעים עם בתן, מתוך הבנה שהוא עומד להפוך לאחד הפרזנטורים הכי חזקים של התקופה הקרובה.

עכשיו, עם קמפיין ראשון גדול ותג מחיר שמוערך בכמיליון שקלים - נראה שהקריירה של נועם בתן כבר מזמן לא נשארת רק על הבמה.