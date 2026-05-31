יריב אופנהיימר הודיע: אתמודד ברשימת "הדמוקרטים"

מזכ"ל "שלום עכשיו" לשעבר ואיש התקשורת יתמודד על המשבצת השמורה לנציגי מרצ ברשימה המאוחדת. בשבוע שעבר נפגש עם יו"ר המפלגה יאיר גולן, שבירך על המהלך: "מביא איתו עומק רעיוני, לכבוד הוא לנו". אופנהיימר: "מיגור הטרור היהודי הוא משימת חיי"

איש השמאל ומזכ"ל "שלום עכשיו" לשעבר, יריב אופנהיימר, הודיע היום (ראשון) רשמית כי יתמודד בבחירות המקדימות (הפריימריז) של מפלגת "הדמוקרטים". אופנהיימר צפוי להתמודד על אחד המקומות המשוריינים ברשימה המאוחדת עבור נציגי מפלגת מרצ.

"מיגור הטרור היהודי ועצירת התפשטות ההתנחלויות הן משימת חיי", הצהיר אופנהיימר עם הכרזתו על הריצה לכנסת. "לאחר שנים של מאבק ציבורי – בתקשורת, ברשתות וברחוב – אני נחוש להיאבק גם במשכן הכנסת ולהביא לשינוי דרמטי במדיניות הממשלה. בין מטרותיי המרכזיות תהיה גם שמירה על הסיכוי להגיע לפתרון מדיני ולהסדר שלום בעתיד".

ההכרזה מגיעה על רקע פגישה שנערכה בשבוע שעבר במשכן הכנסת בין אופנהיימר לבין יו"ר "הדמוקרטים", יאיר גולן. השניים אף העלו סרטון משותף לרשתות החברתיות, שבו העניק גולן רוח גבית פומבית למועמדותו של מזכ"ל שלום עכשיו לשעבר. "יריב מביא איתו עומק רעיוני, ובעיניי הוא כוח משמעותי מאוד לתנועה שלנו", החמיא גולן והוסיף: "לכבוד הוא לנו שהוא מצטרף למערכת הציבורית והפוליטית במסגרת הדמוקרטים".