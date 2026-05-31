לא סופרים את ההפקה? גם הודיה ביקשה לדחות את ראיונות ההדחה

אחרי ההדחה המפתיעה מהאח הגדול, הודיה כהן ביקשה לדחות את סבב הראיונות שנקבע לה - למרות שהנהלים המקובלים מחייבים את המודחים להתראיין כבר ביום שאחרי. זו כבר לא הפעם הראשונה העונה שדיירים בוחרים לא ליישר קו עם ההפקה

ההדחה של הודיה כהן מהאח הגדול ממשיכה לייצר כותרות, אבל הפעם דווקא בגלל מה שקרה אחרי היציאה מהבית.

נודע כי הודיה ביקשה לדחות את סבב הראיונות שנקבע לה לאחר ההדחה - למרות שעל פי הנהלים המקובלים של התוכנית, הדיירים אמורים להתייצב לראיונות כבר ביום שאחרי היציאה.

הדיירים של העונה הזאת כבר לא עושים חשבון?

מה שהופך את הסיפור לבולט במיוחד הוא שזו כבר לא הפעם הראשונה שזה קורה העונה. גם אור כהן וגם גאיה קלדרון ביקשו בעבר לדחות את סבב הראיונות שלהן - מה שיוצר תחושה שדיירי העונה הנוכחית כבר הרבה פחות מחויבים לנהלים שהיו ברורים מאוד בעונות קודמות.

אם בעבר מודחים היו יוצאים מהבית וישר עוברים בין אולפנים, ראיונות ותגובות ראשונות, נראה שהעונה חלק מהדיירים פשוט עושים מה שנוח להם - גם אם זה אומר להתעלם מהלו"ז ומהציפיות של ההפקה.

גאיה קלדרון מספרת צילום: מתוך הפרק של האח הגדול, רשת 13

ההדחה שהפתיעה את כולם

במקרה של הודיה, הסיפור מגיע מיד אחרי אחת ההדחות הכי מפתיעות של העונה. במשך שבועות היא נחשבה לדיירת חזקה במיוחד, עם תמיכה גדולה ברשת ובקרב "צבא האמת", ולכן רבים היו בטוחים שהיא תגיע לפחות לשלבים האחרונים של המשחק.

אלא שבסופו של דבר הודיה הודחה מוקדם מהצפוי - וכעת נראה שגם מחוץ לבית, היא ממשיכה לעשות את הדברים בקצב שלה ולא לפי החוקים שהקהל כבר התרגל אליהם.