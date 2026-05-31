בנט מסיר את הכפפות ונכנס באיזנקוט: "עוד לא למד"

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תקף את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שמתמודד מולו ראש בראש על ראשות גוש השמאל - מרכז

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תוקף בחריפות את חברי הגוש שלו גדי איזנקוט ויאיר גולן , על רקע הדיונים והמגעים סביב חוק הגיוס ומתווה הפטור החדש לחרדים.

במהלך כנס פוליטי של תנועתו התייחס בנט לכוונות של גורמים באופוזיציה ובמרכז המפה הפוליטית להגיע להסכמות או לפשרות עם המפלגות החרדיות בנושא השוויון בנטל, וכינה את הגישה הזו "תמימות".

מתוך חשבון האינסטגרם של עמית סגל

"פשוט להתנגד"

"זה תמים, זה תמים", אמר בנט לקול תשואות הקהל באולם. "אתה תיכנס למשא ומתן ואז יגידו 'מה הפרמטרים לפטור' וכל זה. מה שגפני ומה שדרעי שכחו, איזנקוט ויאיר גולן עוד לא למדו".

בנט הבהיר באופן נחרץ כי המציאות הנוכחית, בטח לאחר חודשי הלחימה הארוכים ומצוקת כוח האדם הקשה בצה"ל, אינה מאפשרת עוד פשרות, נוסחאות מורכבות או "מתווי חריגים" שמשאירים את המצב הקיים על כנו.

לדבריו, אין כל טעם בניהול שיח מול המפלגות החרדיות או הקואליציה בנושא: "ולכן אין מקום לשיג ושיח בהקשר הזה – פשוט להתנגד", חתם בנט את דבריו לקול מחיאות כפיים סוערות מצד הנוכחים.