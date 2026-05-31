עדן הראל חושפת קושי משפחתי: "מורגש שהוא חסר"

המגישה ואשת התקשורת עדן הראל, חושפת את הרגעים המשפחתיים הקשים: "רק אחד היה חסר"

אשת התקשורת והמגישה עדן הראל מעניקה הצצה כואבת וחשופה למציאות חייהם של אלפי הורים לחיילים לוחמים בישראל. במוצאי שבת שיתפה הראל את עוקביה בפוסט אישי ונוגע ללב, שבו תיארה את הגעגועים העזים לבנה, אוריה, המשרת כלוחם, ואת התחושה המורכבת שמלווה את סעודת השבת כשאחד מילדיה אינו נמצא בבית.

הראל תיארה את השבת המשפחתית שהייתה אמורה להיות שלמה, אך הותירה חלל גדול: "הבית היה מלא", שיתפה. "כל הילדים, כולל הזוג הנשוי. ורק אחד היה חסר – אוריה".

לדבריה, למרות תחושת השליחות והגאווה העצומה שהיא חשה כלפי בנה הלוחם, הרגש לעיתים קרובות מנצח את המחשבה המצפינה. "אני יודעת שככה זה לוחמים. אני גאה בו עד השמיים, ברור. אבל יש געגועים שלא מסתדרים עם היגיון", הסבירה באנושיות רבה.

עוד הוסיפה הראל ותיארה כיצד השגרה העמוסה של ימי החול מסייעת לה להתמודד עם הדאגה, בעוד שדווקא המנוחה של סוף השבוע מציפה את הכל מחדש. "כל השבוע אני עסוקה, רצה, עובדת, מתפקדת, מצליחה להדחיק. אבל בשבת, כשהבית מתמלא, מורגש יותר מה חסר. יש כיסא ריק סביב השולחן, והלב מיד שם".

את דבריה בחרה המגישה לסיים במסר של שותפות גורל וחיבוק חם לכלל האימהות והאבות שנמצאים באותו המצב בימים אלו. "לכל ההורים שמכירים את התחושה הזאת, שהילד שלהם שומר על כולנו בזמן שאנחנו יושבים סביב שולחן השבת – הלב שלי איתכם", חתמה.