לא מחכים לפיקוד העורף: עיר ראשונה מודיעה על ביטול לימודים

בקרית שמונה לא מחכים להנחיות של פיקוד העורף. ראש העיר אביחי שטרן הודיע כי מחר לא יתקיימו לימודים פרונטליים בקריית שמונה בכלל מוסדות החינוך, בהם מעונות היום, גני הילדים, בתי הספר ומסגרות החינוך המיוחד

"לאור ההסלמה הביטחונית בצפון, הירי הבלתי פוסק לעבר קריית שמונה ויישובי הגליל, ובהמשך להערכת מצב שקיים ראש העיר עם שר החינוך וגורמי הרשות, התקבלה החלטה כי מחר לא יתקיימו לימודים פרונטליים בקריית שמונה בכלל מוסדות החינוך, בהם מעונות היום, גני הילדים, בתי הספר ומסגרות החינוך המיוחד".

גם מרכזי היום לקשישים יהיו סגורים מחר.

בעיריית קרית שמונה הסבירו את ההחלטה: "לאור ההסלמה בצפון, מתוך אחריות ומתוך רצון לשמור על שלומם וביטחונם של ילדינו, תלמידינו, האזרחים הוותיקים וצוותי החינוך והטיפול, לנוכח האפשרות להמשך ירי לעבר האזור".

"ככל שיחול שינוי בהערכת המצב או בהנחיות לציבור, נעדכן באופן מיידי בכלל ערוצי התקשורת הרשמיים של העירייה".

בפיקוד העורף עדיין לא החליטו על ההנחיות לקו העימות ולכל אזור הצפון, וזאת לאחר 30 שיגורים של חיזבאללה לגליל המערבי ולגליל העליון במהלך השבת.