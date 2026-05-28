סוף לציפייה: נס וסטילה מכריזים על אלבום בכורה

הציפייה הארוכה של המעריצים עומדת להגיע לסיומה: צמד הראפרים המצליח נס וסטילה שובר שתיקה ומכריז היום (חמישי) באופן רשמי על אלבום הבכורה המשותף שלהם.

בפרומו קומי ומשעשע ששחררו לרשתות החברתיות, השניים מציגים סיטואציה לחוצה במיוחד במסעדה: הלקוחות רעבים, זועמים, דופקים על השולחנות ודורשים אוכל, בעוד שבמטבח נס (השפית) וסטילה (הטבח) לוקחים את הזמן ולא ממהרים לשלוח מנות. מנהל המסעדה הלחוץ מנסה להבין מדוע שום דבר לא יוצא, עד שהוא טועם מהתבשיל, מבין את האיכות ומסכים עם השניים: "בישול ארוך, אחי".

הסרטון כולל קריצה משעשעת במיוחד ל"מביני עניין" ולמבקרי מוזיקה, באמצעות דמותו של סועד שמנסה לשכנע את הסובבים ש"האוכל הוא בכלל אלגוריה למשהו אחר", בזמן ששאר הלקוחות פשוט רוצים את המנה שלהם כאן ועכשיו.

בסיום הסרטון מופיע כיתוב המבשר על הגעתו של האלבום, לצד תאריכים פיקטיביים והומוריסטיים (כמו שנת 2032) המשתעשעים עם הזמן הרב שלקח להם לעבוד עליו. בשורה התחתונה, הצמד מבטיח שהאלבום עתיד לצאת בחודשים הקרובים, ומזכיר לכולנו שדברים טובים לוקחים זמן, וכי בישול ארוך – תמיד משתלם.