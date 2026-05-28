נבהלו? הפרקליטות מכחישה בתוקף את הדיווח החריג

הפרקליטות התייחסה כעת לדיווחים על עימותים וחוסר הסכמות בין הבכירים ושללה זאת לחלוטין

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הודיעה היום על הגשת כתב אישום נגד יונתן אוריך בפרשת "הבילד".

במקביל דווח כי מאחורי הקלעים התרחשו חילוקי דעות ועימותים בין בכירי הפרקליטות בנוגע להגשת כתב האישום. כעת נמסרה הודעה רשמית מטעם הפרקליטות, המכחישה זאת לחלוטין.

בהודעה נמסר כי "במענה לפניות כתבים הרינו להבהיר, כי הפרסום אודות מחלוקת כביכול בפרקליטות בנוגע לכתב האישום נגד יונתן אוריך, משולל יסוד.

ההחלטה על הגשת כתב האישום בגרסתו המלאה התקבלה על דעת כלל משתתפי הדיון, על יסוד טיוטת כתב אישום שהעביר פרקליט מחוז מרכז".