מאיה ורטהיימר עוברת לדיסני? התפקיד של הכוכבת הישראלית נחשף

ממעריצה מושבעת לכוכבת דיסני: מאיה ורטהיימר הגשימה את חלום חייה ונבחרה לדבב בלהיט הענק של הקיץ

אפרת קרסנר
י"ב סיון התשפ"ו
מאיה ורטהיימר צילום: (באדיבות: כאן 11)

מי שמכיר את מאיה ורטהיימר יודע שלא פעם היא שיתפה את מאות אלפי עוקביה באהבה המטורפת שלה לעולם של דיסני. השחקנית והמגישה מעולם לא הסתירה את העובדה שאחד החלומות הכי גדולים שלה הוא להשאיר חותם בקלאסיקה מצוירת, ועכשיו – החלום הרטוב הזה הופך למציאות רשמית.

ורטהיימר נבחרה רשמית להצטרף לנבחרת המדבבים של סרט האנימציה החדש והסופר-מצופה "צעצוע של סיפור 5" בגרסתו העברית.

הכירו את סנאפי

בסרט החדש, מאיה לא תגלם נסיכה או בובה שגרתית, אלא תיכנס לנעליה (או יותר נכון, לעדשתה) של סנאפי המצלמה – דמות חדשה, צבעונית ומתוקה שצפויה לגנוב את ההצגה.

מאיה ורטהיימר בצעצוע של סיפור 5צילום: באדיבות פורום פילם ודיסני ישראל

הסרט צפוי להגיע לבתי הקולנוע בישראל ב-18.6.



