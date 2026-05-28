משרד הבריאות באזהרה חריפה לציבור

התפרצות המחלה הנוראית עם כ-200 מקרי תמותה: משרד הבריאות מפרסם אזהרה חמורה לציבור וממליץ להימנע מטיסות לא חיוניות לאזורים הללו

משרד הבריאות מפרסם היום (חמישי) המלצות לציבור בעקבות התפרצות אבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

מהמשרד נמסר כי הוא עוקב אחר התפרצות נגיף האבולה מזן Bundibugyo ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, כפי שדווח על ידי ארגון הבריאות העולמי. נכון ל-26 במאי דווחו קרוב ל-1,000 מקרים ולמעלה מ-200 מקרי פטירה.

באוגנדה השכנה דווחו מקרים בודדים, כולם מיובאים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו או בעלי קשר אפידמיולוגי ידוע למקרים שמקורם שם.

אבולה היא מחלה מדבקת עם שיעורי קטלניות גבוהים, המועברת בעיקר במגע ישיר עם חולה תסמיני, או עם דם, הפרשות ונוזלי גוף. בשלב זה לא ידוע על התפשטות הנגיף מחוץ לאפריקה, למעט חולים שהוטסו באופן מאובטח לקבלת טיפול רפואי באירופה ובארה״ב.

נכון להיום וכן על פי הידוע מעולם לא היה מקרה אבולה במדינת ישראל.

בנוסף, משרד הבריאות ממליץ להימנע מנסיעות לא חיוניות לאיזורים שבהם קיימת תחלואה מוכרת ופעילה. במקרה של נסיעה לאזורים אלה, משרד הבריאות ממליץ לקבל ייעוץ פרטני במרפאה לנוסעים לחו"ל כפי שמפורט בהנחיות לנוסעים לחו"ל באתר משרד הבריאות.

נוסעים ששבו מאזורים שבהם קיימת תחלואה באבולה, ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד החזרה, מתבקשים להימנע ממגע עם אחרים, ליצור קשר טלפוני מיידי עם גורם רפואי, ולעדכן כבר בשיחה כי שהו באזור שבו קיימת תחלואה באבולה.



