מה מתוק יותר מדובדבן?

פירות הקיץ בגולן, הדובדבנים ופירות היער, הם אטרקציה תיירותית המושכת אליה מדי שנה עשרות אלפי מבקרים.

למעשה, חגיגת הדובדבן מתחילה כבר בחודש אפריל, עת מקשטת הפריחה של עצי הדובדבן.





ברחבי הארץ מספר מוקדים בהם ניתן לראות, לקטוף וכמובן לאכול את הפרי הזה כמו הדובדבן שבקצפת.

זה מתחיל בלובן מלכותי וממשיך עם הבשלת הפרי ופתיחת אתרי הקטיף.





נתחיל בצפון

השנה יתקיים פסטיבל "ארץ הגולן- דובדבן, יין ותרבות", בזמן קטיף הדובדבן ויציע לקוטפים ולמטיילים שפע של פעילויות תוכן להשלמת חוויית הקטיף. פסטיבל "ארץ הגולן" הוא פסטיבל תיירותי עשיר, צבעוני ומלא חוויות, הנערך ביוזמת המועצה האזורית גולן ואגף התיירות בחברה הכלכלית גולן. לאורך חודש יוני ניתן יהיה ליהנות ממגוון רחב של פעילויות ברחבי האזור: חגיגות פתיחת עונת הדובדבן, אירועי יין ביקבים, ספורט בטבע, סדנאות, קולינריה מקומית, תיירות חקלאית, מופעים, סיורים מודרכים ופעילויות תוכן לכל המשפחה.

זנים שונים עם שם אחד- דובדבן

ישנם מספר זני דובדבנים הגדלים בגולן, חלקם מבשילים מוקדם, וחלקם בסוף עונת הדובדבנים, מה שמאפשר זמן קטיף ארוך הנמשך לאורך כחודש וחצי. לצד הדובדבנים המתוקים ייהנו הקוטפים ממגוון פירות יער כגון אוכמניות, תות שמי, תות שדה, תות פקיסטני, גואמי, פטל, אוסנה, דומדמניות, פטל ועוד.

בין זני הדובדבנים ניתן למצוא: רויאל דון - המבשיל מוקדם יותר מהזנים האחרים, זן סוויטהרט, המתוק והאהוב שצורתו צורת לב והוא האחרון בעונה ומבשיל סביב סוף יוני , דובדבן לבן רנייר הידוע במתיקותו הרבה וגודלו המרשים, דובדבני הוישניה החמוצים האהובים שמשמשים לליקרים וריבות וזנים נוספים כגון סטלה, לאפינס, בינג ועוד

מידע נוסף על אתרי הקטיף ניתן למצוא באתר תיירות גולן .





נופי הבשן

עונת הדובדבנים נפתחה בשבוע שעבר בגולן ורשת תיירות ניר דוד מזמינה את הקהל הרחב ליהנות מאחת העונות היפות והטעימות בגולן. באתרי הלינה השייכים לרשת, בקיבוץ אורטל שבגולן ובאתר "נופי הבשן" שבקיבוץ להבות הבשן יוכלו האורחים ליהנות מפעילות קטיף ללא עלות. גידול דובדבנים הינו אחד מענפי הגידול המרכזיים בגולן בכלל ובאורטל בפרט, כאשר בסמוך לקיבוץ נמצאים דונמים רבים של דובדבנים מזנים שונים, לצד גידולים של מגוון פירות יער.

פסטיבל דובדבנים רב יומי

עונת קטיף הדובדבנים בגוש עציון נפתחה ותימשך כחודש. לצד הקטיף העצמי יתקיים פסטיבל קיץ רחב בשלושה מועדים, עם הופעות חיות, די.ג'יי, שוק חקלאים ואמנים, דוכני אוכל, יין מקומי, סדנאות ופעילויות לילדים

לראשונה, תקיים מועצה אזורית גוש עציון פסטיבל דובדבנים גדול, רב יומי וחגיגי סביב עונת הקטיף בשיתוף משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, משרד החקלאות ובית ספר שדה כפר עציון. הפסטיבל נבנה כחוויה של יום שלם: אפשר להתחיל בקטיף, להמשיך למתחם פסטיבל מוצל ונעים, ליהנות מדוכני מזון, יין מקומי, שוק חקלאים ואמנים מהגוש, סדנאות ופעילויות לילדים, ובהמשך גם מהופעות חיות, די.ג'יי ובר שייפתח לקראת הערב.

הפסטיבל יתקיים בשלושה מוקדים מרכזיים: סוף השבוע הראשון בימים חמישי ושישי, 4-5 ביוני, במתחם הסמוך לקטיף בכפר עציון; אירוע בוטיק נוסף ביום שלישי, 16 ביוני, במתחם פטל בהר; וסוף שבוע חגיגי נוסף בימים חמישי ושישי, 18-19 ביוני, שוב במתחם כפר עציון. בין האמנים וההרכבים שיופיעו לאורך הפסטיבל: שלמה בר והברירה הטבעית, הטריו של יערה בארי, די.ג'יי רסטה ציון, ג'אלה מתקוע, טריו הג'אז של עדן גיאת, גלעד נוקד, שלום מור, להקת טברניקוס, די.ג'יי דור דלויה ומסיבת "ילדיסקו" לילדים ולהורים.

הכניסה למתחם הפסטיבל חופשית. הקטיף העצמי בתשלום נפרד ואינו חובה. פרטים מלאים על שעות הפעילות, מחירי הקטיף, המופעים והאירועים ניתן למצוא באתר תיירות גוש עציון.