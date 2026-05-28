רומי גונן: "כשהייתי בעזה שללו לי את הרישיון" - זו הסיבה

שורדת השבי רומי גונן, שנחטפה מהמסיבה ברעים ב-7 באוקטובר ושוחררה בעסקת החטופים, שיתפה לאחרונה בסיפור בירוקרטי אבסורדי במיוחד שמציג את הצד האפל והמנותק של המערכות הממשלתיות בישראל.

גונן הייתה אמורה להתייצב לקורס נהיגה מונעת בימים ראשון ושני, ה-8 וה-9 באוקטובר. כידוע, יום קודם לכן חייה השתנו מקצה לקצה כאשר נחטפה לעזה. אולם, במערכת הממוחשבת של משרד הרישוי לא ממש התעניינו בחדשות או בנסיבות הטראגיות: מכיוון שרומי לא הגיעה למפגשים, המערכת סיווגה אותה באופן אוטומטי כמי ש"התחמקה" מהקורס – והרישיון שלה נשלל לאלתר.

ב"8-9 לאוקטובר היה לי קורס נהיגה מונעת, לא הגעתי אליו. ומה הם עשו? שללו לי את הרישיון. לא הברזתי כי לא היה לי כוח לקום בבוקר. זה כל כך בזוי שיחטפו אותי, שכאילו מה הקשר? חטפו אותי לעזה, פשוט לא הצלחתי להגיע. כאילו מחקו אותי מהרשומות, כשחזרתי הייתי צריכה להוציא תעודת לידה חדשה, רישיון נהיגה, תעודת זהות", גונן שיתפה בפודקאסט ב-V1.

הסיפור המשעשע-עצוב הזה מדגיש שוב כיצד המערכות האוטומטיות בישראל ממשיכות לעבוד "לפי הספר", לפעמים תוך ניתוק מוחלט מהמציאות המטורפת שמסביב.