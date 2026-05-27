הלחימה בצפון: שני לוחמי צה"ל נפצעו מירי נ"ט

דובר צה"ל הודיע הערב כי שני הלוחמים נפצעו באורח קל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הם פונו לקבלת טיפול רפואי

צה"ל ממשיך לתקוף בגבול לבנון: מוקדם יותר היום (רביעי), שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל כתוצאה מירי נ"ט במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. על פי הודעת דובר צה"ל הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתם עודכנה.

למרות הפסקת האש, שבאופן טכני עדיין נמשכת בין ישראל ולבנון על פי לוח הזמנים האמריקאי, דובר צה"ל בערבית פרסם המלצה דרמטית אל תושבי אזור דרום לבנון, שמצביע על מהלך צבאי חריף שבדרך לאחר הפרות חיזבאללה בימים והשבועות האחרונים.

לאחר ההפרות החוזרות נגד ישראל והפגיעה בכוחות בשטח לבנון, פרסם דובר צה"ל בערבית אזהרה דרמטית וחריגה, וקרא לכלל תושבי דרום לבנון להימלט מבתיהם צפונה.





