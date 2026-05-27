הנקודה האדומה: הבלגן שלהם זה היתרון שלנו

למה יאיר גולן לא החליט אם לשבת עם חרדים או לא • מה בנט ולפיד יעשו בממשלה הבא ולמה • ולמה כולם מתפשרים בסוף?

הנקודה האדומה יא בסיוון. אולפן סרוגים









לא הבנתי! יאיר גולן לא פוסל צירוף חרדים לממשלה או חושב שהם פסלו את עצמם מלשבת בה?

לא ברור. מה שבטוח שבנט מאד כועס על גולן.

למה? כי אם מה שנטען בערוץ 14 נכון אז גולן תומך לכאורה בהשתמטות כי הוא " מוכן לשבת עם החרדים כדי להעיף את נתניהו וסטמוריץ’" כמו שהוא אמר.

וזה ציטוט של גולן עוד לפני שהחרדים הצהירו שישמחו להעיף את סמוטריץ’ בעצמם

בגלל שלא תמך בחוק המעונות.

בנט הבהיר בתגובה שבממשלה בראשותו, שכרגע קמה רק בראש שלו,

לא תהיה השתמטות וכולם ישרתו או שלא יקבלו שקל מהמדינה

ובמקרה הזה בצירוף מקרים נדיר בנט מסכים עם סמוטריץ’.

גם מספר שתים בביחד יאיר לפיד הוסיף אש לדברי גולן ואמר

כי דיבורים על פשרות עם החרדים זו טעות פוליטית ושגיאה ערכית.

לפיד תמיד איש פוליטי וערכי.

אז מה נכון ומי צודק?

גולן שטוען שעושים יותר מדי רעש מהגיוס?

בנט שמצהיר שמי שלא ישרת יפשוט רגל?

לפיד שלא תמיד ברור מה הוא קשור?

המילה שמשותפת לכולם היא פשרה.

למה? כי כולם בסופו של דבר כולם מתפשרים.

החרדים מתפשרים על חוק הגיוס,

הדתיים הלאומיים מתפשרים על הרכב הממשלה,

בנט ולפיד מתפשרים על המקום הראשון והשני

וגם גולן יתפשר במרץ אם הוא רוצה שהעם יהיה אתו.

גם אני מתפשר ולא מתעקש להיכנס בכולם יותר מדי חזק.

אבל זה כבר נושא לנקודה אדומה אחרת.

