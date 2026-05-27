צה"ל חיסל את המחבל שהרג את רס"ן איתמר ספיר ז"ל

כוחות צה"ל סגרו מעגל על המחבל שהרג את רס״ן (מיל׳) איתמר ספיר ז"ל בהתקלות בשבוע שעבר בדרום לבנון, וחיסלו אותו

לאחר ששבוע שעבר, במהלך היתקלות של כוחות צה"ל במרחב קאוזה שבדרום לבנון, מחבל פתח באש ממרחב כנסייה לעבר כוח מחטיבה 401, שהביא לנפילתו בקרב של רס״ן איתמר ספיר ז"ל, חיסלו כוחות החטיבה את המחבל.

דובר צה"ל

כעת התיר צה"ל לפרסום כי ניתן לאשר כי המחבל שהרג את רס״ן (מיל׳) איתמר ספיר, חוסל באמצעות ירי טנקים ותקיפה ממוקדת של חיל האוויר, לאחר שזוהה נכנס למבנה במרחב הכנסייה.

בנוסף לפעולה לחיסול המחבל, צה"ל ביצעו פעולות תמיכה באש ממוקדת, תקף מהאוויר ומהיבשה עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ומבנים ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור.