מהלך חסר תקדים: אולפנים הוליוודיים רכשו סרט ישראלי

למרות החרם התרבותי נגד ישראל - ענקיות התוכן הבין-לאומיות חוברות לאבי נשר ול-SIPUR

ענקיות התוכן הבין-לאומיות FOX Entertainment Studios ו-Access Entertainment (החתומה על זוכה האוסקר "אזור העניין") חוברות לחברות הישראליות "סרטי יונייטד קינג" ו-SIPUR. האולפנים ישמשו כמפיקים שותפים בסרטו החדש של הבמאי אבי נשר, "האהבות שלנו".

זהו מהלך חסר תקדים שבו אולפנים הוליוודיים גדולים מצטרפים להפקה ישראלית דוברת עברית לאחר שכבר צולמה ונערכה (בשלב ה"ראף קאט"). המהלך מסמן מודל חדש לשותפות בין-לאומית ומעניק ליצירה פוטנציאל לחשיפה גלובלית רחבה.

"האהבות שלנו", סרטו ה-21 של נשר, צפוי לעלות לאקרנים בספטמבר הקרוב. עלילת הסרט, השואבת השראה מאירועים אמיתיים, עוקבת אחר שבע דמויות הלכודות במערכות יחסים מורכבות. הדמויות חולקות מכנה משותף: האמונה כי ה-6 באוקטובר הוא היום שבו מתה האהבה, ומחרת האסון הן נאלצות לחשב מסלול מחדש כדי לשרוד. בסרט מככב קסט ישראלי מוביל, הכולל את שלום מיכאלשווילי, מגי אזרזר, יניב ביטון ונועה כהן.

פרננדו שו, נשיא FOX Studios, ודני כהן, נשיא Access, ציינו כי זיהו בסרט סיפור אנושי, עוצמתי ואוניברסלי שראוי להיראות בכל העולם. המפיק משה אדרי סיכם: "זהו הישג משמעותי המוכיח כי גם בימים לא פשוטים אלה, לסיפורים ישראליים יש כוח לחצות גבולות".