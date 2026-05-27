המצטרפת לבנט פותחת הכל: "ידעתי שיהיה לי לא נעים"

המצטרפת החדשה לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, מתייחס לחשיפה הדרמטית שלה לפני כשבוע ואומרת: "זה לא סוד מבחינתי. ידעתי שיהיה לי לא נעים"

קרן טרנר, שהודיעה לאחרונה על הצטרפותה לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התראיינה היום (רביעי) ברדיו 103fm בנוגע לחשיפתה על כך שהיא נוטלת כדורים כבר 15 שנים.

בדבריה היא אמרה: "זה לא סוד מבחינתי. ידעתי שיהיה לי לא נעים כשמדינה שלמה תדבר על עניין כל כך פרטי. אנשים שלחו לי הודעות שזה מאוד עזר להם השיתוף שלי.

איך בתקופה כל כך מורכבת במדינת ישראל שרה (עידית סילמן) מעזה לדבר ככה? היא מקבל כסף מהציבור כדי לעשות עבודה טובה. זאת הייתה אמירה מזיקה לאוכלוסיות רחבות, שצריכות לשמוע בדיוק ההיפך. אנחנו נחליף אותם ונחזיר לפה את הנורמליות".

עוד אמרה טרנר כי היא מעוניינת שאיזנקוט יחבור אליהם: "מקווה שאיזנקוט יחבור אלינו. אני שמחה ששאול מרידור נכנס לפוליטיקה, אנחנו צריכים אנשים כאלה.

אני מקווה שבסוף הם יחברו אלינו. אם מסתכלים על הסקרים, רואים שלמי שיש את הסיכוי הטוב ביותר לנצח, זה מועמד ימני, שיהיה בראש הגוש, מנהיג ימני שעובד עבור כולם, שיודע להכיל את השונות במדינת ישראל ולחבר בין כולם. לבנט יש את הסיכוי הגבוה ביותר ובגלל זה בחרתי בו".



לסיום היא הוסיפה: "אני מגיעה עם מוטיבציה אדירה לטפל בכל כך הרבה נושאים שיש לטפל בהם. אשמח להיות שרת התחבורה, יש לי תשוקה גדולה לזה. אני יכולה לתרום ולעשות טוב למדינה שלנו בהרבה מאוד תחומים".