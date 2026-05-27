שיטת "קוד הכספומט": כך עקץ תושב חולון עשרות אוהדי כדורגל

שיטה מתוחכמת: החשוד, בשנות ה-30 לחייו, הפעיל רשת של פרופילים מזויפים, מכר מנויים למשחקי כדורגל וכרטיסים להופעות באמצעות "קוד משיכה" לכספומט – ונעלם. מחלק פשיעה מקוונת במחוז ת"א פיצח 74 מקרי הונאה

סוף לעוקץ המנויים וההופעות ברשת: בתום חקירה מורכבת ומאומצת של מחלק פשיעה מקוונת במחוז תל אביב, הוגשה הצהרת תובע נגד תושב חולון בשנות ה-30 לחייו, החשוד כי ניהל רשת הונאה רחבת היקף והפיל בפח עשרות קורבנות תמימים שביקשו לרכוש כרטיסים ומנויים לאירועי ספורט ותרבות.

במהלך החודשים האחרונים זרמו לתחנות המשטרה עשרות תלונות בעלות מאפיינים דומים. מהתלונות עלה דפוס פעולה שיטתי ומתוחכם: החשוד נהג לפרסם בקבוצות וואטסאפ (WhatsApp) וברשתות החברתיות השונות הצעות מפתות ומחירים אטרקטיביים למכירת מנויים למשחקי כדורגל וכרטיסים להופעות מבוקשות. כדי להסוות את עקבותיו ולרכוש את אמון הקונים, השתמש החשוד בפרופילים מזויפים או כאלו שנגנבו מאזרחים אחרים.

שיטת ה"קוד בכספומט" וההיעלמות

הקורבנות, שחשבו לתומם כי מצאו עסקה משתלמת, יצרו קשר טלפוני עם החשוד. לאחר סיכום תנאי הרכישה, דרש מהם החשוד להעביר לו את התשלום באמצעות "קוד משיכה" ייעודי לכספומט ללא כרטיס. מיד לאחר שהקוד הועבר אליו והכסף המזומן נמשך מהמכשיר, מיהר החשוד למחוק את כל ההודעות וההתכתבויות, חסם את הקורבנות ונעלם כלא היה מבלי לספק את הכרטיסים או המנויים המובטחים.

החקירה הסמויה של חוקרי הסייבר במחוז תל אביב הובילה לאיתורן של לא פחות מ-74 תלונות שונות נגד החשוד. מהעדויות הרבות שנגבו על ידי השוטרים עלה כי היקף העוקץ מכל קורבן נע בין 500 שקלים למקרים של כרטיסים בודדים, ועד לסכום עתק של 7,200 שקלים עבור מנויי כדורגל יוקרתיים.

בתאריך 11.5.26 הבשילה החקירה לפעילות גלויה, והחשוד נעצר בביתו שבחולון. לאורך ימי מעצרו, שהוארך מעת לעת בבית המשפט, הצליחו חוקרי המשטרה לגבש תשתית ראייתית מוצקה ואספו ראיות חותכות הקושרות אותו לעבירות ההונאה החמורות. עם סיום החקירה, הוגשה נגדו הצהרת תובע, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חריף לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים.