הסוד של "צעצוע של סיפור 5" נחשף: הכוכב שידבב פיצה

כוכב הפופ הפורטו-ריקני לוהק לתפקיד מפתיע במיוחד בסרט הבא של פיקסאר, וידבב דמות של משולש פיצה מגניב

כוכב העל הפורטו-ריקני, באד באני, ממשיך לבסס את מעמדו כאחד האמנים המפתיעים והגמישים ביותר בתעשיית הבידור העולמית. מעבר להצלחתו הפנומנלית בעולם המוזיקה, הזמר בונה לעצמו בשנים האחרונות רזומה הוליוודי מסקרן ובלתי צפוי לחלוטין.

הקיץ, הוא לוקח את הקריירה הקולנועית שלו צעד אחד קדימה ומצטרף באופן רשמי לאחד הזיכיונות האהובים והמצליחים ביותר בהיסטוריה של הקולנוע – יקום האנימציה האייקוני של אולפני פיקסאר.

אולפן האנימציה המפורסם הכריז השבוע ברשתות החברתיות כי המוזיקאי האהוב הצטרף לצוות המדובבים של "צעצוע של סיפור 5", הסרט הבא בסדרה המצליחה.

בהודעה רשמית שפורסמה בחשבון האינסטגרם של פיקסאר, נחשף סרטון קצר המציג את הדמות החדשה והמשעשעת שיגלם באד באני: משולש פיצה מצויר המרכיב משקפי שמש כהים ונקרא, בפשטות, "פיצה עם משקפי שמש".

הפוסט לווה בכיתוב הנלהב "¡Vamos! באד באני הוא פיצה עם משקפי שמש". ההכרזה המפתיעה כבר מעוררת הדים רבים ומייצרת באזז מטורף בקרב מעריצי הסרטים וחובבי המוזיקה כאחד.