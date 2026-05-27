מטולה- לא מה שהכרתם- 130 שנה למושבה

טיול למטולה גם בימים אלו. לחזק ולהתחזק. גם בימי מלחמה שווה לבקר ולהיות בה.

מה יותר אביב מזה במטעי המושבה הצפונית הקסומה מטולה.

מהמזרח ניבט הר החרמון, מדרום נשקף עמק החולה הירוק והפורה ומהצפון והמערב משתרעים המטעים היפהפיים של תושבי המושבה, שלובשים ופושטים צורה וצבע על פי עונות השנה: לבלוב, פריחה, תנובה ושלכת.

הפירות של מטולה - תפוחים, אגסים, משמשים, דובדבנים, שזיפים ונקטרינות - ידועים בטעמם הנפלא בארץ ובעולם.

בכיוון הר הצפייה, מערבית למושבה, נמצאת תצפית נוף "מצפה דדו" - הצופה על כל עמק החולה, החרמון, הרי הגולן והלבנון - המראה מערפל את החושים. במרכז העמק היפה מזדקרת גבשושית בולטת, 'תל אבל' ו'בית מעכה' התנכ"יות.

מרחוק כשעומדים עם התל מבחינים בבתיה של המושבה. אי אפשר שלא להשבות בקיסמה.בתיה עטופים בצמחיה ירוקה. דרומה להם נראים שולי קריית את שמונה. במרכז המושבה ברחובה הראשי שילוט נהיר לכל על סיפור עברה.

מעלינו בפסגת הרי נפתלי קיבוץ משגב עם, וכמובן הרי הלבנון והכפרים הלבנונים שכה רבות שמענו עליהם. מסקרן ומגרה? אנחנו יושבים בנקודה הצפונית ביותר בישראל במטולה.

ארבעה מפלים זורמים במזרחה של מטולה: מפל עיון, הטחנה, האשד והתנור.

נעים לטייל בשמורת נחל עיון, לצעוד במסלולי ההליכה וליהנות ממראות הטבע הנפלאים: נוף, פריחה, מפלים וחוויית ההליכה בטבע.

מושבת עובדי אדמה

מעט רקע. ראשית הישוב בקניית אדמות מאריסים דרוזים תושבי 'אלמטלה'. השנה היא 1896 כשהברון רוטשילד מחליט להקים 'מושבת עובדי אדמה'. 59 התושבים הראשונים, כולם שומרי תורה ומצוות, ראו ברכה בעמלם. השדות פרחו, אבל תושבי האזורהערבים התנכלו למתיישבים וחמסו את שדותיהם ורכושם. המושבה ניטשה ותושביה חזרו אליה רק בזמן שלטון הבריטים. מקור השם העברי, מטולה, אינו ברור. נראה שאיכרי המושבה בחרוב שם המזכיר את שמו הערבי של הכפר, אומטולה, הצופה והמשקיפה. יש שקישרו שֵׁם זהלמילה "תֵל" בשל גובהו של המקום; ומכאן הכתיב "מתולה" (בתי"ו ולא בטי"ת) שהיה נהוג בשנותיה הראשונות של המושבה. אחרים הצביעו על דמיון הצלילים בין השם מטולה למילה טללים, המעידה על פוריות הקרקע באזור. ומכאן השם מטולה (בטי"ת), והוא הכתיב המקובל בימינו.

בבית זה היה מקום מגוריו של רבה הראשון של המושבה בימיה הראשונים.

היום, למרבה הצער בית הכנסת הקסום העומד במרכזה של המושבה( מול מלון אלסקה אין שהיה פעם שלג הלבנון) שומם.

פארק המעיין

במרכז המושבה נמצא פארק המעיין שסביבו מדשאה גדולה.

מי המעיין המשקים עצי תות ענקיים ומצלים שנותרו במקום מימי הברון דהרוטשילד, שביקש להקים במושבה מפעל לייצור בדי משי. עם בוא הקיץ החלו העצים להניב פירותיהם. זיכרון מתוק של ילדות ונעורים בהם היינו מלקטים וזוללים את הפרי בהנאה אמיתית. בסמוך לפסל התפוחים, המהווה את שער הכניסה לפארק המעיין נחנה את רכבנו ונרד ברגל בשביל המרוצף באבן. הפארק הינו פרויקט שחזור ושיקום מעיין המושבה, שהיה מוקד אזורי לאספקת מים לתושבי האזור.

מפל התנור

רגע. מה עם המפל המפורסם של מטולה מפל התנור? אז, אל דאגה. לא שכחנו אותו לרגע ואפילו בעונה הזו. כאן נמצאים המפלים המרהיבים של שמורת טבע נחל עיון. הנחל יורד משטח לבנון לעמק החולה, והפרשי הגובה, יחד עם האזור ההררי והסלעי, יוצרים ארבעה מפלים . שבילים נוחים, גשרי עץ ומדרגות מובילים את המטייל לכל פינותיה היפות של השמורה. לכל אורך הדרך, רואים צמחיית נחלים עשירה, עצי חורש, פרחי בר נדירים ושלדגים לבני חזה.



שתי אפשריות מוצעות למטיילים באזור. מסלול אחד קצר בין כחצי שעה יוצא מכביש 90 בואכה מטולה. יורדים מהכביש הראשי, פונים ימינה, נכנסים לשמורה, ומגיעים עד לנקודות המצפור המרהיבות. אפשרות שנייה היא ללכת לאורכו של נחל עיון. המסלול הואבין כשעה וחצי ומוצאו מבית העלמין של מטולה, בצפון המושבה. מסלול זה, מיועד למיטבי לכת, שכן אם אין ברשותכם שני רכבים תצטרכו לטפס בחזרה את כל אשר ירדתם במורד הנחל.





עד למלחמה זו היתה מושבה עם חן, תרבות והרבה אויר ואוירה לנשמה. בקרוב כולנו תקוה שתחזור לימיה הראשונים.