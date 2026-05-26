"הדרך הבטוחה לשבור לי את הלב": נועם קלינשטיין נחשפת

היוצרת הצעירה משחררת את אלבומה החדש, אחרי שכבר מספר שירים ממנו הפכו ללהיטים, וגם מסתערת על הבמות הגדולות

אחרי שנה אינטנסיבית ומלאת עשייה מוזיקלית שביססה את מעמדה כאחת היוצרות הבולטות והמסקרנות בנוף המקומי, נועם קלינשטיין לא עוצרת לרגע. היום (שלישי), היא משיקה רשמית את אלבומה השלישי והמצופה, "הדרך הבטוחה לשבור לי את הלב".

האלבום החדש מסמן קפיצת מדרגה אמנותית נוספת בקריירה של היוצרת הצעירה, ומביא עמו בגרות מוזיקלית, עומק טקסטואלי והפקות מדויקות ומגובשות מאי פעם.

"הדרך הבטוחה לשבור לי את הלב" הוא אלבום קונספטואלי ואישי במיוחד, המשלב פופ מתוחכם, טקסטים חשופים וסטייל בלתי מתפשר. קלינשטיין, שכתבה והלחינה את שירי האלבום יחד עם שותפים שונים, נוגעת באומץ ברגעים המורכבים ביותר של הלב: התפכחות מאשליות, פגיעה, עייפות רגשית, וההבנה שהכאב אמנם משנה אותנו – אך גם מצמיח.

מתוך האלבום כבר שוחררו הלהיטים "תן לי זמן", "עיוור", "כמה לבד לי" ו-"אותו דבר", שצברו עשרות אלפי שימושים ברשתות החברתיות, נכנסו לפלייליסטים המובילים של גלגלצ וגימל, וזכו להשמעות רבות בתחנות הרדיו. לצד הקריירה המוזיקלית הענפה, קלינשטיין מפתחת בשנים האחרונות גם עשייה בימתית וקולנועית מרשימה.

היא כיכבה בעבר בהצגת התיאטרון המצליחה "אפס ביחסי אנוש" ובסרט הקולנוע "תיכון מגשימים". בימים אלו היא משחקת בתפקיד ראשי בהצגה "היומן" בתיאטרון חיפה, ובמקביל עובדת על מחזמר מקורי לתיאטרון הלאומי הבימה בשם "חצקונים", אותו כתבה בעצמה יחד עם נטע רוט וטליה ברטפלד.

את חגיגות השקת האלבום תציין קלינשטיין ב-18.7, במופע חגיגי וראשון תחת כיפת השמיים באמפי שוני. על הבמה האייקונית היא צפויה לבצע לראשונה את שירי האלבום החדש, לצד להיטיה המוכרים בעיבודים חדשים ומיוחדים שנכתבו במיוחד לערב זה.