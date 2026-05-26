האורדונים חוזרים לבמה המרכזית: הפועל רמת גן עלתה לליגת העל

בתום דרמת ענק במחזור הנעילה של הליגה הלאומית, הקבוצה של מסאי דגו חילצה 1:1 דרמטי מול הפועל כפר סבא באצטדיון לויטה והבטיחה את המקום השני.ראש עירייית גבעתיים בירך ודרש: צרפו את שם עיריית גבעתיים לשם הקבוצה

זה סוף סוף קרה, ואחרי יותר מעשור של דשדוש, אכזבות וגעגועים – מועדון הפאר המיתולוגי מהמכתש חוזר למקומו הטבעי. הפועל רמת גן השלימה קאמבק מפואר לחלק העליון של הכדורגל הישראלי, כשהבטיחה רשמית את העלייה לליגת העל בתום 13 שנות היעדרות ארוכות. השחקנים של מסאי דגו עמדו בלחץ העצום במחזור הסיום הדרמטי של העונה, סיימו ב-1:1 מתוח מול הפועל כפר סבא, ופתחו את השמפניות על הדשא באצטדיון לויטה.

האורדונים הגיעו לישורת האחרונה כשהם תלויים לחלוטין בעצמם. ערב המחזור, הפער בין הפועל רמת גן למכבי הרצליה שבמקום השלישי עמד על שתי נקודות בלבד, אך בזכות הפרש שערים עדיף בהרבה של האדומים, גם תוצאת תיקו הספיקה להם כדי להצטרף למכבי פתח תקווה בדרך לליגה הראשונה.

אלא שהדרך אל האושר הייתה רחוקה מלהיות קלה. הפועל כפר סבא הביתית עלתה ליתרון 0:1 מפתיע והחלה להרעיד את היציעים האדומים, תוך שהיא מאיימת להרוס לרמת גנים את חלום העלייה ברגע האחרון. באותן הדקות, הלחץ עבר למגרש המקביל שבו שיחקה מכבי הרצליה מול בני יהודה. למזלה של רמת גן, הצהובים מהרצליה לא השכילו לנצל את המומנטום, נקלעו בעצמם לפיגור 1:0 ולא הצליחו לבצע מהפך.



בסופו של דבר, מי שהסיר את הדאגות מלבם של האורדונים היה הזר המצוין אזקיאל הנטי, שכבש שער שוויון קריטי, קבע 1:1 והעניק את האות הרשמי לחגיגות. הרצליה ובני יהודה נפרדו בתוצאה זהה (1:1), ששלחה את הרצליה לעונה נוספת בלאומית.





אולם, לצד החגיגות המקצועיות על כר הדשא, מאחורי הקלעים מתפתח קרב מורכב על זהותו הרשמית של המועדון והתמיכה התקציבית בו בליגת העל. ראש עיריית גבעתיים, רן קוניק, התייחס היום באופן רשמי לעליית הליגה והציב תנאי סף ברור להמשך הזרמת הכספים הציבוריים לקבוצת הבוגרים.

קוניק חשף כי החל משנת 2014 ועד היום תמכה עיריית גבעתיים במועדון בסכום של כ-800,000 ש"ח בשנה, ובנוסף אפשרה שימוש חופשי וללא תשלום במגרש "בית שרת" – הטבה ששוויה הכלכלי מוערך בכמיליון וחצי ש"ח נוספים בכל שנה. ראש העיר הדגיש כי הוא "שמח וגאה על תמיכתנו רבת השנים במועדון, מאחר ורשומים ומשחקים בו מאות מילדי העיר גבעתיים", ואף בירך על כך שבשנתיים האחרונות גם עיריית רמת גן החלה לתמוך בצורה משמעותית יותר.

בניגוד לשמועות ולפרסומים שונים, קוניק הבהיר כי גם לשנת המשחקים הנוכחית, שנת 2026, אישרה העירייה את המשך התמיכה בסך 800,000 ש"ח, לצד המשך אימוני קבוצות הליגות התחרותיות לילדים בבית שרת.

יחד עם זאת, עם הפנים לליגת העל והמעבר לעידן ההנהלה החדשה, שיגר ראש העיר אזהרה ברורה: "אני מאחל להנהלה החדשה הצלחה. התקיימו לאחרונה מספר פגישות שלי עם מר אבי יחיאל והובהר, ואתן למהלך זה זמן סביר לטיפול, כי במידה ולא יתווסף השם גבעתיים לשמו של המועדון ברישומי ההתאחדות, יקשה מאוד משפטית וציבורית על העירייה לתמוך בקבוצת בוגרים מקצוענית ששמה הרשמי נקרא בשם של עיר אחרת וללא השם גבעתיים". כעת, הכדור עובר לידיו של אבי יחיאל, שיצטרך להכריע האם לשנות את השם הרשמי בהתאחדות כדי לשמור על המיליונים של גבעתיים.