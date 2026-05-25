סעודיה מגיבה לטראמפ: נצטרף להסכמי אברהם, בתנאי אחד

גורמים בינלאומיים מדווחים כי הסעודים מצאו את עצמם מופתעים מדרישתו הפומבית של טראמפ לצרפם להסכמי אברהם, והודיעו כי לא יחזרו בהם מאותה דרישה שהציבו בעבר

הסעודים לא מרוצים מדרישתו הפומבית והנחרצת של הנשיא טראמפ, לצרפם להסכמי אברהם, כחלק בסיסי בהסכם האזורי עם איראן. על פי מספר דיווחים בגופי תקשורת ערביים, הסעודים מצאו את עצמם מופתעים ומובכים מהדרישה הפומבית, שהגיעה לאחר סירוב דיסקרטי בשיחת טלפון אתמול.

על פי אותם גורמים בינלאומיים, המלוכה הסעודית מצאה את עצמה מובכת מאוד, במיוחד לאחר שטראמפ נקב ישירות בשמו של יורש העצר בהודעתו, והופתעו מכך, לאחר שהסבירו אמש כי לא יוכלו לעמוד בדרישתו של הנשיא ללא וויתורים משמעותיים מצד ישראל.

על פי הדיווחים, הסעודים הודיעו כבר לפני חודשים לבית הלבן כי לאחר המלחמה ובמצב הנוכחי, לא יוכלו להיכנס אל ההסכם בלי להראות לאזרחיהם תמורות משמעותיות בנושא הפלסטיני.

גורם סעודי בכיר הסביר לתקשורת הבינלאומית: "הדרך היחידה שנוכל להיכנס להסכם הוא התחייבות וכניסה למסלול בלתי ניתן להפיכה להקמת מדינה פלסטינית".