ברנז'ה: מינויים חדשים בקבוצת "ידיעות אחרונות"

קבוצת "ידיעות אחרונות" ממשיכה לרענן את השורות והערב הוכרז רשמית על שני מינויים בכירים ומשמעותיים במערכות החדשות של העיתון המודפס ובאתר ynet.

המינוי המרכזי במערכת העיתון הוא של רועי גינת, המכהן כיום כעורך מדור הספורט של "ידיעות אחרונות". גינת יקודם ויתמנה לתפקיד מנהל החדשות של העיתון, כשהוא צפוי להחליף בתפקידו את ירדן ביטרן המיועדת לעזוב. על פי ההחלטה, גינת ייכנס לתפקידו החדש והתובעני באופן רשמי מיד לאחר סיום משחקי המונדיאל.

במקביל, שינוי בצמרת נרשם גם באתר החדשות המוביל של הקבוצה, כאשר העיתונאי גלעד כרמלי יקודם וימונה לתפקיד סגן עורך אתר ynet. שני המינויים הללו מצטרפים לשורת שינויים מבניים ופרסונליים שעוברת קבוצת התקשורת בתקופה האחרונה.