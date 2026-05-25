"עזרו לי - שלא אאלץ לחדש חוזה במנהרה": אבינתן אור בפנייה לציבור

אחרי שנתיים בשבי חמאס, אבינתן אור פרסם סטורי באינסטגרם וביקש עזרה במציאת דירה בתל אביב. בין החיפושים, אור שילב גם הומור שחור שרמז למנהרות בעזה שבהן הוחזק במהלך השבי

כשנה אחרי שחזר מהשבי, אבינתן אור מנסה לחזור לשגרה - ובדרך גם למצוא דירה חדשה בתל אביב. בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו, אור שיתף בהומור שחור אופייני את חיפוש הדירה שלו, כשכבר מהפתיחה הוא רומז למנהרות שבהן הוחזק בעזה.

אבינתן אור

"אחרי שנתיים בלוקיישן שהמתווכת הגדירה כ'חלל תת-קרקעי עם אופי' החלטתי להתקדם בחיים ולעבור לדירה אמיתית", כתב אור, כשבהומור שחור אופייני הוא רומז למנהרות בעזה שבהן הוחזק במהלך השבי. "מחפש דירת 2-3 חדרים באזור שבין בית וגן מאיר לפלורנטין. דירה מוארת ונעימה במחיר הוגן. מרפסת או גינה קטנה בכלל יהיה בונוס".

גם בהמשך הפוסט המשיך אור באותו קו, כשסיים במשפט: "תהיו חברים ותעזרו לי למצוא את הפנינה כדי שלא אאלץ לחדש חוזה במנהרה".

ההומור העצמי של אור, שנחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר והוחזק בשבי חמאס במשך שנתיים, הצליח לעורר תגובות רבות ברשת. גולשים רבים שיתפו את הסטורי, הציעו דירות וכתבו כי "רק אבינתן יכול להפוך גם את זה לבדיחה".

אחד מסמלי 7 באוקטובר

אבינתן אור הפך לאחד הסמלים המזוהים ביותר של מתקפת 7 באוקטובר, לאחר שתיעוד החטיפה שלו ושל בת זוגו דאז, נועה ארגמני, הופץ ברחבי העולם. בעוד ארגמני חולצה במבצע ארנון, אור נשאר בשבי עד ששוחרר במסגרת עסקת החטופים באוקטובר 2025.

עוד לפני החטיפה, אור עבד כמהנדס בחברת NVIDIA והתגורר בתל אביב. עכשיו, נראה שהוא פשוט מנסה להתחיל מחדש - הפעם בדירה עם חלון.