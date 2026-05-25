דרמה בכיס שלנו: כך הורדת הריבית תשפיע לכם על הארנק

אחרי תקופה ארוכה של חנק כלכלי וריביות גבוהות שהכבידו על משקי הבית, בשורת הורדת הריבית משנה את חוקי המשחק. מי ירוויח מהמהלך, מי עלול להפסיד, ואיך זה ישפיע על שוק הדיור והקניות שלכם בסופר? עשינו סדר בכיס הישראלי, כל מה שצריך לדעת על הורדת הריבית

זה לא סוד שהשנתיים האחרונות היו מאתגרות במיוחד עבור המשפחה הישראלית הממוצעת. הריבית הגבוהה, שנועדה להילחם באינפלציה, הפכה את המשכנתאות למשקולת כבדה, ייקרה את ההלוואות וגרמה לכולנו לחשוב פעמיים לפני כל קנייה.

אבל הגלגל מסתובב. החלטת בנק ישראל על הורדת הריבית (או הציפייה הממשית להמשך מגמת הירידה) מביאה איתה אוויר לנשימה, אך גם כמה נקודות למחשבה. אז איך השינוי הזה הולך להשפיע עליכם כבר מהחודש הקרוב? הנה המדריך המלא.

המשכנתאות נושמות לרווחה: ההחזר החודשי יורד

עבור מאות אלפי משפחות בישראל, מדובר בבשורה הכי חשובה. החלק במשכנתא שצמוד לריבית הפריים מושפע באופן ישיר ומיידי מכל החלטה של בנק ישראל.

ההשפעה המיידית: ברגע שהריבית יורדת, הריבית על מסלול הפריים יורדת איתה באופן אוטומטי.

במספרים: עבור משכנתא ממוצעת, כל ירידה של אחוז בריבית יכולה לחסוך מאות שקלים בחודש, ואלפי (או עשרות אלפי) שקלים לאורך חיי המשכנתא.

בשורה התחתונה: יותר כסף פנוי שנשאר לכם בעובר ושב בסוף החודש לקניות, לחוגים לילדים או פשוט לסגירת המינוס.

פחות כואב במינוס ובהלוואות

אם יש לכם הלוואה לרכב, הלוואה לכל מטרה או שאתם פשוט נמצאים דרך קבע בתוך מסגרת העובר ושב (ה"מינוס" המפורסם), יש לנו חדשות טובות עבורכם.

הריבית על משיכת יתר ועל הלוואות בנקאיות וחוץ-בנקאיות מבוססת ברובה על ריבית הפריים. כשהיא יורדת, עלות הכסף יורדת. המשמעות היא שהריבית שתשלמו לבנק על המינוס שלכם תהיה נמוכה יותר, והחזרי ההלוואות הצרכניות יצטמצמו. זה הזמן, אגב, לבדוק מול הבנק אפשרות למחזור הלוואות קיימות בתנאים טובים יותר.

החדשות הפחות טובות: החסכונות שלכם יניבו פחות

לא הכל ורוד, ולהורדת הריבית יש גם צד שני מטבע. אם בשנתיים האחרונות התרגלנו לכך שהפקדת כסף בפיקדון בנקאי או בתוכנית חיסכון הניבה תשואה נאה וכמעט נטולת סיכון – החגיגה הזו מתחילה להצטנן.

הפיקדונות בבנק: הבנקים ימהרו לעדכן את הריביות שהם מציעים לכם על כסף חדש שתפקידו. הריבית על הפיקדונות תרד.

אלטרנטיבות: מי שמחפש תשואה גבוהה יותר לכסף הפנוי שלו, ייאלץ כנראה להסיט חלק מהכספים לאפיקים אחרים (כמו שוק ההון, קרנות השתלמות או קרנות כספיות), שמספקות פוטנציאל רווח גבוה יותר אך לעיתים עם רמת סיכון שונה.

שוק הנדל"ן: האם המחירים שוב יזנקו?

כאן מדובר בחרב פיפיות, במיוחד עבור זוגות צעירים שמנסים לרכוש דירה ראשונה.

מצד אחד, המשכנתא הופכת לזולה ונגישה יותר, מה שמאפשר ליותר אנשים לקחת הלוואה מהבנק. מצד שני, כשהריבית יורדת, המשקיעים והרוכשים הפוטנציאליים חוזרים לשוק בהמוניהם. עלייה בביקוש לדירות, מבלי שיהיה גידול משמעותי בהיצע הבנייה, עלולה להוביל שוב לעליית מחירי הדיור.

טיפ לרוכשים: אם מצאתם דירה ואתם בשלבי רכישה, הורדת הריבית היא תזמון מצוין לנהל משא ומתן קשוח מול הבנקים על תנאי המשכנתא שלכם.

שורה תחתונה: מה כדאי לעשות עכשיו?

הורדת הריבית היא זריקת מרץ לכלכלה ובעיקר לכיס הצרכני. בשביל לנצל את המצב בצורה הטובה ביותר, הנה שלושה דברים שכדאי לעשות כבר השבוע: