דובר צה"ל בערבית מוציא הודעת פינוי לעיר צור

נגמר האיפוק לירי הרחפנים? אחרי שלושה שבועות של פגיעת רחפני נפץ על כוחות צה"ל ובימים האחרונים גם בתוך שטח ישראל, דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי מוציא הודעת פינוי לעיר צור.

"בעקבות הפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, בשעות הקרובות צה"ל יפעל בעוצמה אל מול תשתיות טרור של הארגון במרחב העיר צור ומחנות הפליטים שמסביבה.

אנו קוראים לתושבים אשר מבניהם יסומנו באדום במפות שעתידות להתפרסם, צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם, למען שלומכם עליכם לפנות מייד את בתיכם. כל מי שימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו".

העיר צור היא העיר הקרובה ביותר לישראל (כ-30 ק"מ) במישור החוף של לבנון. הי נמצאת מצפון לליטני ומונה כ־160 אלף בני אדם (ועם מחנות הפליטים שסביבה כ־175 אלף), מרביתם מוסלמים שיעים ומיעוטם מוסלמים סונים ונוצרים בני עדות שונות.

זו הפעם הראשונה שצה"ל מפנה את העיר במלחמה הנוכחית. צה"ל לא הגיע אליה בתימרון ולמעשה הפעם האחרונה בה כוחות צה"ל שהו בצור (מעבר למצבעים מיוחדים) הייתה במלחמת לבנון הראשונה.